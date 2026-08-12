Дороги под контролем: как Башкирия снижает аварийность и смертность

Итоги мы видим и на дорогах (если раньше на них в среднем погибали свыше 500 человек в год, то теперь — менее 400), и на «табло» рейтингов. Совсем недавно Башкирия вошла в десятку российских регионов с самой низкой дорожной аварийностью и одновременно оказалась в числе лидеров по снижению количества ДТП с пострадавшими. По результатам недавнего федерального исследования, основанного на статистике МВД России и Росстата, за январь – июнь 2026 года в республике этот показатель составил 59,5 таких инцидентов на 100 тысяч транспортных средств, что на 23,2% меньше, чем годом ранее. Однако за сухими цифрами стоят конкретные дела.

«За последние годы в Башкортостане значительно снизилось количество ДТП и число пострадавших. Тем не менее нам есть куда стремиться, но смертность на дорогах примерно на треть мы уменьшили. Мы ряд решений приняли. Важно усилить разъяснительную деятельность, пропаганду культуры поведения на дорогах и чёткого соблюдения установленных правил движения», — подчеркивал Радий Хабиров.

Безопасные дороги

С авариями напрямую связано состояние самой дороги — чем оно лучше, тем безопаснее для водителей и пешеходов. В 2025 году в Башкирии отремонтировали более 700 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также почти две тысячи погонных метров мостов. Параллельно обустроено 33 км барьерного и пешеходного ограждения, установлено более 10 тыс. дорожных знаков, 265 км искусственного освещения, 213 искусственных неровностей и около 72 км тротуаров. В планах на 2026-й — привести в порядок не менее 550 км дорог и 15 мостов.

А этой весной дорожникам поставили четкую задачу: ликвидировать около 800 тыс. кв. метров ям.

«Ямы нервируют людей. Дороги прям измотали. Люди жалуются. Давайте оперативно, быстро „поддавливать"», — отмечал Радий Хабиров.

Отдельно он потребовал жестче контролировать качество работ и не допускать ситуации, когда подрядчик оставляет после себя опасные выемки или не ограждает место ремонта.

Борьба с ямами понятна каждому: резкое торможение или объезд «плохого» участка с перестроением в соседний ряд увеличивают риск аварии. Поэтому содержание дорог — это не только вопрос комфорта, но и значимая часть общей системы безопасности.

Под контролем камер

Комплексы фотовидеофиксации — довольно эффективный инструмент профилактики ДТП, ведь если человек за рулем знает, что его попытки обгона, проезда на красный или превышения скорости зафиксируют, то он будет намного реже идти на нежелательный риск. На начало 2026 года в Башкирии работало почти 1,9 тыс. таких систем, что почти в 10 раз больше, чем в 2019 году, когда их насчитывалось всего 200.

Причем это направление продолжают развивать. В июне Центр организации дорожного движения республики объявил тендер на обслуживание 621 комплекса «Автоураган-ВСМ2». Начальная стоимость контракта составила 397,4 млн рублей. Эти камеры работают в населенных пунктах, а также на трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Масштаб виден хорошо: только за 2025 год дорожные камеры в Башкирии зафиксировали 6,2 млн нарушений ПДД. При этом сама логика их установки постепенно меняется. Важно не просто увеличить их количество, а поставить комплексы там, где они действительно способны повлиять на аварийность: на перекрестках и опасных участках, возле пешеходных переходов…

«Ручной» режим управления

К сожалению, не всегда удается наладить автоматизированный контроль. И здесь в дело идет старый добрый «волшебный пендель». Радий Хабиров периодически любит эдаким ревизором проехаться по проблемным участкам, чтобы лично оценить уровень исполнения его поручений. К примеру, минувшей весной Глава Башкирии возвращался из Мурадымовского ущелья по трассе Р-240 Стерлитамак — Уфа, и крайне негативно отозвался о качестве ее освещения.

«Уж лучше бы тогда не начинали. Влупили туда денег, мы этим занимались. Вся трасса должна быть освещенной. Хуже нет: пять километров проехал, опять трасса темная. Безобразие полное. У них то кабель сперва украли, потом еще что-нибудь не так сделали. Слушайте: деньги забрали, мне что, в прокуратуру начать обращаться? Я готов», — заявлял в марте руководитель республики.

Позднее, 13 июля, Хабиров дал конкретный срок выполнения работ — до 5 октября:

«Мы здесь пошумели-поругались, там движение какое-то началось по поводу освещения? Сейчас ни одной дорожной бригады не видел. 7 сентября я жду доклад о первом этапе, как вы говорите. Хорошо, придумали второй этап — ну давайте, второй этап. 5 октября жду доклад о завершении всего. Если 5 октября я его не услышу, 6 октября подготовьте моё обращение в прокуратуру. Пусть туда приходит прокуратура и следственный комитет, если есть необходимость. Мне надоела эта история».

Организация дорожного движения

Даже хорошая дорога не сделает участок безопасным, если движение на нем организовано неправильно. Особенно это касается перекрестков, где одна ошибка чревата тяжелыми последствиями.

Летом 2026 года Башкортостан присоединился к всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Она проходит в 40 регионах страны и продлится до ноября. Само участие в таком проекте показывает: несмотря на положительную динамику, проблема дорожной безопасности по-прежнему остается серьезной.

Статистика по перекресткам это подтверждает. За январь – май 2026 года в республике зарегистрировали 209 ДТП — на 25,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако погибших стало больше: 20 человек против 15 годом ранее.

Главная причина таких аварий — нарушение ПДД. За пять месяцев по этой причине произошло 130 ДТП, или 62,2% всех происшествий на перекрестках. В этих авариях погибли 10 человек, еще 152 получили ранения.

Поэтому профилактика здесь не должна ограничиваться плакатами и социальной рекламой. Каждый проблемный перекресток требует отдельного разбора. Где-то водители слишком быстро входят в поворот, где-то плохо видят дорогу, где-то потоки пересекаются неудачно, а где-то просто не хватает знаков.

В Уфе, например, внедрили интеллектуальную транспортную систему столицы. Она позволяет управлять транспортными потоками и перераспределять их, чтобы снижать количество заторов и потенциально опасных ситуаций.

Системный анализ проблем

Важная особенность «башкирского подхода» — работа не только с последствиями ДТП, но и с причинами. В республике действует межведомственная комиссия, в которую входят дорожные службы, сотрудники ГАИ и профильные эксперты. Они разбирают обстоятельства аварий и определяют, что необходимо изменить на конкретном участке, чтобы аналогичное происшествие не повторилось. По данным минтранса РБ, за последние 7 лет эти системные меры помогли сократить число погибших в ДТП более чем на 32%.

Стоит отметить, что в вопросе дорожной безопасности есть такой парадокс: чем меньше становится аварий, тем заметнее каждое серьезное ДТП. Поэтому задача, которую Радий Хабиров поставил перед властями республики, остается прежней — не просто удерживать положительную статистику, а последовательно уменьшать число погибших.

И реальный результат этой важной работы измеряется не федеральными рейтингами и красивыми показателями. Ее гораздо проще оценить по тому, насколько безопасно людям добираться до дома, работы, дачи, детсада, школы или вуза на личном либо общественном транспорте. Именно ради этого в конечном счете нужны и новый асфальт, и камеры, и светофоры, и освещение, и работа инспекторов, и, разумеется, ответственное поведение самих водителей. Дороги становятся безопаснее, когда вся система начинает работать на одну цель: чтобы следующая поездка не закончилась трагедией.