Глава Башкирии раскритиковал ситуацию с освещением трассы Р‑240

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 июля на оперативном совещании в ЦУР РБ раскритиковал ситуацию с освещением трассы Р‑240.
«Мы здесь пошумели-поругались, там движение какое-то началось по поводу освещения? Сейчас ни одной дорожной бригады не видел», — заявил руководитель региона.
Вице-премьер правительства Башкортостана Рустем Газизов пояснил, что работа идет в несколько этапов и осенью должна быть завершена.
«Мы договорились, что в два этапа. Первый этап — они (исполнители работ) докладывают 1 августа, второй этап — они в сентябре завершают все работы по освещению, — сообщил он. — Частично требуется замена муфт, где-то замена кабеля. То есть при монтаже сейчас выявляют новые дефекты, которые будут устранять».
Радий Хабиров заявил, что 5 октября на совещании должен быть озвучен финальный доклад о завершении работ. Если же работы не будут завершены, 6 октября к вопросу подключатся правоохранители.
«7 сентября я жду доклад о первом этапе, как вы говорите. Хорошо, придумали второй этап — ну давайте, второй этап. 5 октября жду доклад о завершении всего. Если 5 октября я его не услышу, 6 октября подготовьте моё обращение в прокуратуру. Пусть туда приходит прокуратура и следственный комитет, если есть необходимость. Мне надоела эта история», — поручил Глава РБ.
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