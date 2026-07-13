Радий Хабиров: «Ситуацию с бензином нужно держать под особым контролем»

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе прокомментировал текущую обстановку с бензином на территории региона. Хабиров назвал ситуацию на рынке автомобильного топлива «самым беспокоящим и вызывающим сильное недовольство и недоумение жителей вопросом».
«Мы на прошедшей неделе принимали все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наши заправки. Базово на трассах, в крупных городах и населенных пунктах, в Уфе, мы стабилизировали ситуацию, но ситуация в отдаленных районах и ряде сельских поселений меня сильно тревожит, Ильшат Ильдусович (вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов — прим. ред.), вам надо активно этим заниматься. Сейчас уже страда начинается, на ряде сельских заправок дизеля нет. А сегодня с утра мне доложили, что на ряде заправок вокруг Уфы нет бензина. Дизель вроде как есть, а бензина нету. Нам сейчас эту ситуацию нужно держать под особым контролем, не расслабляться. Параллельно отбиваться от террористических атак. На ближайшем оперативном штабе мы будем говорить о дальнейшем усилении пассивной и активной безопасности предприятий. Этим нужно заниматься с утра до вечера, сейчас людей волнует только это. Получать встряску и в лучшем случае час стоять на заправке — нехорошо», — подчеркнул Глава Башкирии.
Как сообщил вице-премьер РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, приоритетом сейчас является обеспечение социальных потребностей жителей, а также работа экстренных и коммунальных служб.
«Оперштабом принято решение о запрете реализации топлива в канистры и другие емкости. Для контроля организован ежесуточный мониторинг остатков топлива и очередей на заправках. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась 26–28 июня — в частности, в Уфе суммарно в очередях находилось в среднем 50 машин на каждой заправке. Сложная ситуация была в Стерлитамаке, Нефтекамске и Кумертау, но после ряда решений ситуация нормализовалась. На 7 июля в Уфе в очередях было уже порядка 10 машин на одну АЗС. Стабилизировалась обстановка в крупных городах и большинстве муниципалитетов», — прокомментировал Шельдяев.
Однако, по словам Шельдяева, с 10 июля наблюдается рост числа автомобилей на АЗС.
«Это меньше пиковых значений 26–28 июня, но в то же время доставляет значительные сложности водителям при заправке. Связано это с тем, что частные сети АЗС испытывают проблемы с приобретением топлива на бирже, поэтому АЗС этих компаний закрыты. На ситуацию также повлияло то, что „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ уменьшил отпуск бензина физлицам на своих заправках из-за логистических сложностей. В районах республики ситуацию держим на контроле совместно с республиканскими органами власти и муниципальными администрациями. С завтрашнего дня „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ с учетом поставок планирует увеличить отгрузку бензина на АЗС, которые определены оперштабом», — заявил Шельдяев.
Глава Башкирии поручил управленческой команде вести плотную работу с крупными НПЗ.
«Мы работаем на территории, где два крупных нефтеперебатывающих узла — ГПНС и „Башнефть“. Уж с ними надо продолжать работу, чтобы топливо у нас было. У людей недоумение вызывает: почему у нас недостаток бензина, несмотря на работу этих предприятий», — прокомментировал Радий Хабиров.
По данным начальника Управления Главы региона по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, «самая сложная, самая напряженная и самая актуальная» тема, которая волнует жителей республики — ситуация с топливом в сельском хозяйстве.
«Средние и крупные компании топливом обеспечены, остаются только личные подсобные хозяйства, которые заправляются на АЗС. Мелким оптом нам отпускают 12 нефтебаз», — прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
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