В Башкирии не вводили ограничений по топливу для экстренных служб

Для транспорта экстренных служб Башкирии (скорой помощи, пожарных, МЧС, ГК РБ по ЧС и других) ограничений по отпуску топлива нет. Об этом в ходе спецбрифинга в прямом эфире БСТ сообщил вице-премьер республики — глава минпрома Александр Шельдяев.
«Для бюджетных учреждений, которые работают по жизненно важным функциям, ограничения не действуют. В целом никаких глобальных проблем с бензином у нас не возникло. В трех районах республики были случаи с вывозом мусора, но теперь таких проблем нет», — отметил Шельдяев.
Напомним, в регионе АЗС временно запретили отпускать бензин в канистры. Ситуацию с горючим в Башкирии планируется разрешить до конца этой недели.
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