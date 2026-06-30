В Башкирии не вводили ограничений по топливу для экстренных служб

Для транспорта экстренных служб Башкирии (скорой помощи, пожарных, МЧС, ГК РБ по ЧС и других) ограничений по отпуску топлива нет. Об этом в ходе спецбрифинга в прямом эфире БСТ сообщил вице-премьер республики — глава минпрома Александр Шельдяев.

«Для бюджетных учреждений, которые работают по жизненно важным функциям, ограничения не действуют. В целом никаких глобальных проблем с бензином у нас не возникло. В трех районах республики были случаи с вывозом мусора, но теперь таких проблем нет», — отметил Шельдяев.

Напомним, в регионе АЗС временно запретили отпускать бензин в канистры. Ситуацию с горючим в Башкирии планируется разрешить до конца этой недели.