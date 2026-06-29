Ситуацию с бензином в Башкирии планируется разрешить до конца недели

27 июня принято решение о временном запрете реализации топлива на АЗС «в канистры и иные ёмкости», напомнил сегодня на оперативном совещании правительства Александр Шельдяев. Для обеспечения контроля такого решения в крупных городах привлечены представители администраций муниципальных районов и городских округов. По Уфе для контроля привлечены представители Центра общественной безопасности.

Основные операторы АЗС в Башкирии принимают все необходимые меры для обеспечения топливом населения республики, отметили на совещании в правительстве РБ. Кратковременно ограничен разовый отпуск бензина до 30 литров на автомобиль. Ведётся постоянный мониторинг ситуации по топливному обеспечению в республике.

Топливо для бюджетных организаций, работающих по 44-му и 223-му Федеральному законам, отпускается «без ограничений, в зависимости от объёма потребления». Юридическим лицам, работающим по коммерческим договорам, по топливным картам, отпуск осуществляется в соответствии с договорными обязательствами.

«Если говорить по объёму реализации нефтепродуктов в сети АЗС "Башнефть-розница" — это у нас самая крупнейшая сеть по Башкирии. Для сравнения: 4 июня поставки в республике в рабочий день составляли 2626 тонн. На сегодня мы видим, что 25 и 26 июня поставки у нас были 3500 тонн и больше. Вчера у нас были зафиксированы самые пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС по городу Уфе — составляли 803 автомобиля. По состоянию на сегодня, на 11.00 мы видим уже 490. То есть сегодня топливо на всех АЗС есть, очереди уже у нас уменьшаются, в том числе и как раз потому, что ввели небольшие ограничения», — сообщил Александр Шельдяев.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, «производство нефтепродуктов осуществляется согласно увеличенному плану по всей республике».

«Проблем по жизнеобеспечению нет. По физическим лицам ситуацию держим на контроле. До конца недели этот вопрос разрешится», — подытожил вице-премьер правительства Башкирии.

Как сообщил, в свою очередь, и. о. мэра города Рустам Шарипов, со вчерашнего дня на всех 43 АЗС «Башнефти» в Уфе находятся специалисты Центра общественной безопасности и помогают выполнять поручение, касающееся запрета отпуска топлива в канистры.

Ранее Башинформ сообщил о том, что президент России Владимир Путин взял ситуацию с бензином в стране под личный контроль.