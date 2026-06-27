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15:06 (UTC+5), 27 Июня 2026

В Башкирии АЗС запретили отпускать бензин в канистры

Фото: Артем Антонов | Башинформ
Станислав Шахов

В Башкирии запретили отпускать бензин в канистры и другие емкости. Такое решение принял оперативный штаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению в целях  обеспечения безопасности жителей  и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения, необорудованного системами пожаротушения. Ответственными за исполнение назначили руководителей АЗС на территории республики. Контроль за выполнением требований возложен на администрации городов и районов республики.

Как мы рассказывали ранее, нефтеперерабатывающие заводы Башкирии в связи с топливным ажиотажем увеличили объёмы поставок бензина на заправки в 1,5 раза. По словам вице-премьера правительства республики Александра Шельдяева, чтобы оперативно развезти топливо по заправкам, компании дополнительно нанимают частные бензовозы, но и этого не хватает, потому что из-за ажиотажа всё быстро раскупают. Планируется, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни.

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