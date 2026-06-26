Поставки бензина на заправки Башкирии увеличили в 1,5 раза

«Нефтеперерабатывающие заводы Башкирии в связи с топливным ажиотажем в полтора раза увеличили объёмы поставок бензина на заправки». Об этом рассказал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
По словам вице-премьера, чтобы оперативно развезти топливо по заправкам, компании дополнительно даже нанимают частные бензовозы, но и этого не хватает, потому что из-за ажиотажа всё быстро раскупают.
«Ситуация разрешится в ближайшее время, когда люди перестанут заправляться канистрами, и потребление войдёт в нормальный плановый режим. Поэтому в обычном режиме заправляемся, ездим на заправки, и тогда всё будет в республике стабильно», — сказал Александр Шельдяев.
Ситуацию в ежедневном режиме координирует оперативный штаб, он перераспределяет лимиты там, где видит дефицит.
Напомним, из-за накрученного ажиотажа на заправках республики выстроились в очереди за бензином. В панике многие даже раскупили в магазинах все канистры. Ситуация аналогична с «дефицитом» гречки несколько лет назад, который возник не из-за нехватки крупы, а потому что люди лихорадочно скупали ее сверх необходимого.
Ранее «Башинформ» сообщал, что и до Башкирии докатился ажиотаж с бензином. Как ранее в других регионах, люди бросились покупать бензин впрок. «Бензиновый кризис» имеет рукотворную природу.
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