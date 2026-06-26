Почём бак бензина по цене паники

К сожалению, и до Башкирии докатился ажиотаж с бензином. Как ранее в других регионах, люди бросились покупать бензин впрок. Толчея из машин на АЗС, исчерпание запасов, закрытие заправок на ночь — когда такое было в последний раз, уже никто и не помнит. Наконец, сегодняшним утром в Уфе опустели дороги. Воздух свеж и чист. Те, кто ходит пешком — оценили. Те, кто едет — наверное, почувствовали себя почти в 70-х, все же видели архивные фото проспекта Октября с двумя «жигулёнками», по одному на каждой стороне. Ездящие на нескольких штуках уфимских электрокаров, надеюсь, улыбаются. И наконец-то на коне почувствовали себя те, кто на газу. А город подумал: трамваев бы купить. Вспоминается пандемия, когда, к всеобщему расстройству, перестали летать самолёты, а экологи возликовали — стал исчезать авиационный след. Да вообще многое вспоминается. Например, в ту же пандемию купленные мешки с сахаром по 70 с лишним рублей за кило. До сих пор не доеденные и так и пропавшие мешки с гречкой. Ну и заодно вспомним ещё пуды соли, доставшиеся от бабушек.

Историческая память — дело серьёзное, можно всё свалить на неё. Зря объясняют эксперты, что ажиотаж вызывает повышенный спрос, а спрос поднимает цены. Инстинкт сильнее. Вдобавок в городе всё ещё немало транспортно странных мест, откуда на автобусе так просто не уедешь. Их жителям машины нужны позарез, и им приходится искать бензин до победного. Как часто бывает, удар хвоста экономических проблем падает на женщин — многим из них автомобили нужны прежде всего для доставки детей в детсады, благо хоть школы на каникулах. И они же не могут за нехваткой времени занимать очереди к АЗС ночами. Но в целом такие ситуации показывают, что многим автовладельцам машины нужны больше для удобства и они вполне могут обходиться без них. Впрочем, рынок, не будь дурак, сразу откликнулся предложением услуг: если не побоитесь на ночь отдать машину в чужие руки, вам обещают к утру вернуть её заправленной. А ещё появился ресурс, отслеживающий очереди на заправки, правда, открыть его трудно, тоже придётся «постоять» в очереди.

Между тем, как заверяют власти, сокращения производства бензина в стране нет. Сейчас лето — время повышенного спроса: активно работает сельхозтехника, люди ездят на дачи и в отпуска. На НПЗ идут плановые ремонты. На период с 1 апреля по 31 июля введён запрет на экспорт автомобильного топлива, с 1 июня по 30 ноября — авиационного. Как объясняли в минэнергетики РФ, это сделано, чтобы в первую очередь обеспечить потребности внутри страны. Ранее минпром Башкирии пояснил, что в республике в июне бензина произведено как обычно, не меньше, а продукция распределяется «поровну»:

«Сейчас объёмы топлива на все АЗС перераспределяются с таким учётом, чтобы каждый водитель был уверен, что сможет заправиться на каждой АЗС на трассе, и вместе с тем обеспечения АЗС в жилых массивах, чтобы не возникало очередей за топливом. Ценовая ситуация у производителей стабильная и находится на постоянном контроле», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Башинформ» совершил экскурсию по уфимским АЗС.