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07:58 (UTC+5), 25 Июня 2026

Объемы производства топлива в Башкирии не снижены

Минпром Башкирии отметил, что выпуск топлива в июне находится на уровне ежегодных плановых значений.

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

«На территории республики — более 500 АЗС. Большинство из них работают напрямую с производителями топлива. Объемы производства топлива в июне не снижены, находятся на уровне ежегодных плановых значений. С учетом текущей ситуации они перераспределяются по всей стране. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей на АЗС, возможностям для спекуляций и перепродаж. Стоит также отметить, что малые объемы оптовой торговли, которые не являются приоритетами производственных компаний, не реализуются и не поставляются в адрес розничных независимых АЗС, таких как "Прогресс", "Точка", UfaOil и т. д.,— сообщили в минпроме Башкирии. —  Эти небольшие АЗС сейчас закупают топливо у иных нефтетрейдеров, участников оптового рынка. Часто отпускные цены у них превышают среднебиржевые.

Дефицита топлива на АЗС в республике нет. Ценовая ситуация у производителей стабильная и находится на постоянном контроле. Сейчас объемы топлива на все АЗС перераспределяются с учетом ключевых факторов:

— рациональной территориальной распределенности, чтобы каждый водитель был уверен в наличии топлива на каждой АЗС в трассовом режиме;
— достаточного количества АЗС в местах массовой жилищной застройки, чтобы не возникало очередей за топливом.

Уважаемые жители, просим вас с пониманием отнестись к ситуации и придерживаться следующих рекомендаций:
— заправляйте автомобиль по мере необходимости, а не "впрок";
— используйте только заправку в топливный бак автомобиля;
— опирайтесь только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков».

Ранее «Башинформ» публиковал комментарий главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина об обстановке на отечественном рынке топлива.

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