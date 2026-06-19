«Роснефть» не вводила на своих АЗС ограничений на топливо – Сечин

Как отметил Игорь Сечин, «Роснефть» гарантирует стабильное снабжение моторным топливом российских потребителей, в том числе социально значимые объекты, бюджетные предприятия, промышленность и сельскохозяйственные предприятия.
«Все, что производим, практически все остается на территории России. В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, — заявил он. — Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи — высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ. Но вместе с тем стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — одна из основных задач компании „Роснефть“».
Он также подчеркнул, что на АЗС «Роснефти» практически нет каких-либо ограничений по заправке топливом. Напомним, на розничном рынке топлива в Башкирии «Роснефть» представлена более 260 АЗС «Башнефти».
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