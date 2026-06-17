Четверг, 18 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Репортаж
12:49 (UTC+5), 17 Июня 2026

20 литров — и точка? Что происходит с бензином в Уфе

С середины июня водители из разных регионов России начали сталкиваться с ограничениями продажи топлива на некоторых автозаправочных станциях. Подобные ситуации периодически возникают в Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, Смоленске, Крыму, Самаре и других городах.

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Иван Вавилов

Корреспондент и фотограф «Башинформа» решили устроить небольшой «тур» по уфимским АЗС, чтобы выяснить, как обстоят дела с доступностью бензина в столице республики.

Первой остановкой стала одна из заправок небольшой сети «Уфаойл», которая находится на проспекте Салавата Юлаева. Выяснилось, что здесь с 16 июня ввели лимиты на марки АИ-92 и АИ-95 — отпуск до 20 литров по обеим. На дизельное топливо для легковых автомобилей установлены ограничения в 40 литров, а дальнобойщики смогут заправить большегрузы не более чем на 200 литров.

«Это временные вынужденные меры. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — указано в объявлении на кассе.
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
1 из 4

Далее «Башинформ» заехал на филиал АЗС «Точка», расположенный по улице Пугачева. Сама заправка временно была закрыта, однако по словам кассирши прилегающего магазина, сеть также ввела топливные лимиты.

«С сегодняшнего дня установлены ограничения в 20 литров по бензину и в 40 литров по солярке», — объяснила она.
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
1 из 3

А что на крупных автозаправочных станциях? Сотрудники городской заправки «Башнефти» рассказали, что ограничений компания не устанавливала. Подтверждаем — никакого ажиотажа и суеты на АЗС нет, все водители пополняют свои бензобаки, как говорится, на «расслабоне».

Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
1 из 3

Схожая обстановка и у «Лукойла», где тоже отсутствовали лимиты на топливо и соответствующие официальные бумажно-электронные уведомления.

Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
1 из 4

Ранее в Башкирии на заправках выросли цены на бензин.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru