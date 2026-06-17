Корреспондент и фотограф «Башинформа» решили устроить небольшой «тур» по уфимским АЗС, чтобы выяснить, как обстоят дела с доступностью бензина в столице республики.

Первой остановкой стала одна из заправок небольшой сети «Уфаойл», которая находится на проспекте Салавата Юлаева. Выяснилось, что здесь с 16 июня ввели лимиты на марки АИ-92 и АИ-95 — отпуск до 20 литров по обеим. На дизельное топливо для легковых автомобилей установлены ограничения в 40 литров, а дальнобойщики смогут заправить большегрузы не более чем на 200 литров.

«Это временные вынужденные меры. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — указано в объявлении на кассе.