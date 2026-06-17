Корреспондент и фотограф «Башинформа» решили устроить небольшой «тур» по уфимским АЗС, чтобы выяснить, как обстоят дела с доступностью бензина в столице республики.
Первой остановкой стала одна из заправок небольшой сети «Уфаойл», которая находится на проспекте Салавата Юлаева. Выяснилось, что здесь с 16 июня ввели лимиты на марки АИ-92 и АИ-95 — отпуск до 20 литров по обеим. На дизельное топливо для легковых автомобилей установлены ограничения в 40 литров, а дальнобойщики смогут заправить большегрузы не более чем на 200 литров.
«Это временные вынужденные меры. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — указано в объявлении на кассе.
Далее «Башинформ» заехал на филиал АЗС «Точка», расположенный по улице Пугачева. Сама заправка временно была закрыта, однако по словам кассирши прилегающего магазина, сеть также ввела топливные лимиты.
«С сегодняшнего дня установлены ограничения в 20 литров по бензину и в 40 литров по солярке», — объяснила она.
А что на крупных автозаправочных станциях? Сотрудники городской заправки «Башнефти» рассказали, что ограничений компания не устанавливала. Подтверждаем — никакого ажиотажа и суеты на АЗС нет, все водители пополняют свои бензобаки, как говорится, на «расслабоне».
Схожая обстановка и у «Лукойла», где тоже отсутствовали лимиты на топливо и соответствующие официальные бумажно-электронные уведомления.
Ранее в Башкирии на заправках выросли цены на бензин.
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