В Башкирии на заправках выросли цены на бензин

Стоимость АИ-100 выросла на 50 коп., до 89,95 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 30 коп. и теперь стоит 77 руб. Бензин марки АИ-92 — на 10 коп., до 62,05 руб. АИ-92 ATUM — на 10 коп., до 63,4 руб. Стоимость АИ-95 и АИ-95 ATUM — на 10 коп., до 66,2 и 67,45 руб. соответственно.
Отметим, что это уже 15-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и третье в июне. В начале месяца ценники на популярные виды топлива выросли в среднем на 10 копеек.
По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,37 руб., АИ-95 – 69,23 руб., АИ-100 — 96,26 руб., дизтопливо – 77,99 руб. за литр.
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