В Башкирии на заправках выросли цены на бензин

Цена на бензин АИ-100 стала выше сразу на 50 копеек и обойдется теперь в 89,45 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек, до 76,70 руб.

Отметим, что это уже 14-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и второе в июне. В начале месяца ценники на популярные виды топлива выросли в среднем на 10 копеек. Тогда рекордсменом также был бензин АИ-100, подорожавший на 50 копеек. Таким образом, эта марка топлива за десять дней подорожала на рубль.

По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,35 руб. (+11 копеек), АИ-95 – 69,16 руб., (+8 копеек), АИ-100 — 96,27 руб. (+33 копейки), дизтопливо – 77,89 руб. за литр (+71 копейка).