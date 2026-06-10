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09:49 (UTC+5), 10 Июня 2026

В Башкирии на заправках выросли цены на бензин

Цены на заправках «Башнефти» вновь взлетели. Все виды популярных марок бензина стали дороже на 10 копеек. Так, за литр АИ-92 придется теперь отдавать 61,95 руб., АИ-92 ATUM – 63,30 руб., АИ-95 — 66,10 руб., АИ-95 ATUM – 67,35 руб.

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

Цена на бензин АИ-100 стала выше сразу на 50 копеек и обойдется теперь в 89,45 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек, до 76,70 руб.

Отметим, что это уже 14-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и второе в июне. В начале месяца ценники на популярные виды топлива выросли в среднем на 10 копеек. Тогда рекордсменом также был бензин АИ-100, подорожавший на 50 копеек. Таким образом, эта марка топлива за десять дней подорожала на рубль.

По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,35 руб. (+11 копеек), АИ-95 – 69,16 руб., (+8 копеек), АИ-100 — 96,27 руб. (+33 копейки), дизтопливо – 77,89 руб. за литр (+71 копейка).

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