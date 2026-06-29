Путин взял ситуацию с бензином в стране под личный контроль

Проблемы, о которых сегодня говорят автомобилисты, Путин обозначил прямо и без сглаживания углов. На ряде заправок появились очереди, где-то временно сложно найти отдельные марки топлива, в разгар летнего сезона дополнительный объём горючего необходим аграриям для уборочной кампании. Все эти вопросы, подчеркнул Президент России, требуют оперативного решения.
При этом речь идёт не о нехватке ресурсов, а о необходимости быстро перенастроить рынок под резко выросший спрос. Для этого, как отметил Путин, нефтеперерабатывающая отрасль уже работает в усиленном режиме.
«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сообщил Владимир Путин.
Дополнительно государство уже направило на внутренний рынок накопленные резервы и для стабилизации обстановки ввело полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Аналогичное решение сейчас рассматривается и по дизельному топливу. Путин подчеркнул, что внутренний рынок и потребности россиян сейчас в безусловном приоритете.
«Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объёмы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал глава государства.
По сути, федеральный центр сейчас действует сразу в двух направлениях: решает текущие вопросы и одновременно выстраивает долгосрочную систему защиты рынка от подобных скачков в будущем.
«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — пояснил президент страны.
Отдельное внимание Путин уделил сельскому хозяйству. Сейчас, в разгар летнего сезона, от стабильных поставок топлива напрямую зависит уборка урожая, и президент дал понять, что аграрный сектор будет обеспечен всем необходимым и кампания пройдет по плану.
«И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива: от этого зависит урожай», — сказал он.
На фоне общероссийской повестки ситуация в Башкирии более благополучная. В республике своевременно создан оперативный штаб. Объёмы производства топлива в Башкирии не снижались. Нефтеперерабатывающие предприятия работают в штатном режиме. Чтобы справиться с повышенным спросом, нефтеперерабатывающие предприятия республики увеличили поставки бензина на АЗС в 1,5 раза.
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