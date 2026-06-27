Суббота, 27 Июня 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:38 (UTC+5), 27 Июня 2026

Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшие дни

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Главное из заявлений вице-премьера правительства республики –  министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева о ситуации с бензином в Башкирии:

  • Из-за созданного ажиотажа предприятия в полтора раза увеличили поставки топлива на заправки. В некоторых случая из-за большого объема поставок не хватает бензовозов, компании нанимают частные бензовозы.

  • Предприятия республики работают стабильно, в республике сегодня топливо есть. Дефицит на заправках возник из-за искусственно созданного ажиотажа.

  • Никаких ограничений способов оплаты на заправках нет: можно рассчитаться и наличными, и банковскими, и топливными картами. В ближайшее время всё нормализуется и предприятия войдут в нормальный рабочий режим. 

  • Над урегулированием ситуации с бензином министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ работает совместно с компаниями «Башнефть» и «Лукойл». В республике создан оперативный штаб, чтобы смотреть ситуацию по всем районам и планомерно насытить рынок, убрать ажиотаж и дальше стабильно работать.  

«Никакого ограничения нет, поэтому я думаю, что буквально в ближайшее время всё нормализуется, где-то мы увеличим количество топливных АЗС и войдем в нормальный рабочий режим», – подчеркнул Александр Николаевич. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что объемы производства топлива в Башкирии не снижены.

Материалы по теме
Почему бензин закончился не на заправках, а в наших головахПочём бак бензина по цене паники
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru