Почему бензин закончился не на заправках, а в наших головах

Проанализировал ситуацию с бензином и пришёл к выводу, что с самого начала был прав. Собрал информацию от сотрудников предприятий, из открытых источников и от официальных лиц. За три дня на заправках республики была реализована недельная норма топлива. И это при том, что ажиотаж по скупке бензина только вчера перешёл на самый высокий уровень.

Ещё в среду, в частности Благовещенск, жил нормальной жизнью. Именно благодаря интернету и «ужасным очередям» из Стерлитамака и Мелеуза наши люди тоже выстроились в очередь. Даже среди моих знакомых оказались те, кто стоял в очереди «впрок» — бензин в баке у них уже был. Для понимания: точные данные одной из заправочных станций Благовещенска. В норме заправка отпускает в день 15 тонн, вчера отпуск топлива составил 24 тонны (людей на земле больше не стало).

Если обратить внимание на ситуацию с бензином в других субъектах РФ: Дальний Восток, который от сегодняшних событий очень-очень далеко, ни разу не пострадал и дефицита топлива вообще не имеет, — очереди на заправках там аналогичные. Ещё раз фиксируем. Лично общался с сотрудниками предприятия, которое вчера подвергалось атаке. На предприятии всё работает в штатном режиме.

Где тогда топливо? В баках и канистрах наших друзей, соседей и близких. Что делать? Успокоиться и ждать нормализации. Мы сами создали эту ситуацию. Сегодня должно пройти заседание оперативного штаба по ситуации с топливом.

Хотелось бы обратиться с инициативой. Считаю необходимым:

1) ввести жёсткие и повсеместные ограничения (без исключений для внесистемных АЗС) — 30 литров на транспортное средство;

2) при закрытии АЗС вывешивать информацию о плановом поступлении топлива, чтобы люди не жили в очередях;

3) информировать население о возможных сроках нормализации ситуации.

Жителей призываю быть благоразумными. За предстоящие выходные, на мой взгляд, все желающие смогут заправиться, а к следующей рабочей неделе мы все спокойно поедем на работу.

Выходите гулять, отдыхайте на даче, садитесь на велосипеды (если ваша работа и жизнь не связаны плотно с транспортом), выдохните наконец.

Если бензин кончится по-настоящему, полный бак вас уже не спасёт.

Сергей Жуков