Хабиров о проблемах с бензином: не надо перекладывать на людей

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что власти региона увеличили поставку топлива на АЗС и все профильные предприятия работают в интенсивном режиме.
«Есть макроэкономические причины, есть причины субъективного характера. Есть вопросы здесь и с логистикой. Вся структура АЗС очень „пестрая“, более двух сотен АЗС „Башнефти“ у нас работает, но есть еще частные АЗС. Есть районы, где нет АЗС „Башнефти“, и все опирается на частников, а в силу их малого размера и невозможности покупать топливо, соответственно, целые районы остаются без него, что недопустимо. В такие минуты правительство должно отрабатывать по полной энергии.
Кто-то пытается критиковать людей, все перекладывать на них, что они закупаются впрок в канистры — это не так, на самом деле. Задача — организовать нормальную логистику. Проблема с канистрами есть, но она не имеет определяющего характера. Мы решение приняли, и я прошу, чтобы его исполняли — мы в канистры запретили отпускать топливо. Ажиотаж нам надо снимать, он тоже очень сильно мешает. Отпуск топлива с нефтеперерабатывающих заводов мы увеличили в 1,5 раза, поэтому очень надеемся, что ажиотажная волна сбивается. Даже по сравнениям ситуации „утро-обед“ мы видим снижение ажиотажа.
Но сказать, что мы достигли той точки, когда все будет хорошо, нельзя, надо жестко довести в ручном режиме», — подчеркнул Хабиров.
Отдельно Глава РБ поручил руководителям городов и районов республики лично следить за исполнением поручения о запрете отпускать бензин в канистры и соблюдением введенных норм на АЗС.
«Сейчас главная задача, которая стоит перед правительством и главами районов — насытить рынок и сбить ажиотаж, прежде всего по топливу для физических лиц.
При этом мы видим, что ряд компаний, которые имеют АЗС, в том числе те компании, занимающиеся придорожным сервисом, которые в рамках наших инвестиционных программ к нам зашли, получили субсидирование на инженерные коммуникации и так далее, не взвинчивали цены на топливо. Я понимаю, что там экономика диктует, но совместно с Контрольным управлением вы проинспектируйте и дайте мне картину по тем компаниям, которые взвинтили цены. А мы потом с ними будем разбираться потихонечку. Они к нам придут за субсидиями, а мы скажем: „А вы себя как вели? Вы зачем так делали?“ Я сейчас не буду их называть, но то, что они в такое время себя так повели, мне кажется, не очень хорошо», — обратился Радий Хабиров к вице-премьеру республики — министру промышленности, энергетики и инноваций Александру Шельдяеву.
Сегодня уже достигнута договоренность о том, что «Башнефть» будет поставлять свое топливо в том числе на те АЗС, которые ей не принадлежат. Это сделано для того, чтобы частные компании, закупая топливо в других регионах по более дорогой цене, не продавали его потом еще дороже уже в Башкирии.
Как еще раз отметил руководитель республики, главная задача властей сейчас — сбить волну ажиотажа.
«Этот вопрос должен стать приоритетным. Только когда собьете волну ажиотажа, когда всё нормально станет — люди спокойно выдохнут. А то сперва бензин, потом гречка и так далее», — заявил Хабиров.
Другим, не менее важным вопросом Глава Башкирии назвал безопасность на нефтяных заводах и предприятиях.
«Мы вместе с нашей компанией „Башнефть“ отбиваемся от террористических атак. На прошлой неделе, для понимания, атака была достаточно серьёзная — 12 беспилотников мы сбили. Мы сформировали наш отряд „Барс“, вооружили его. „Барс“ принял первый бой, прошел боевое крещение. Мы этим занимаемся. И люди должны тоже понимать, что обстановка с топливом происходит на фоне тяжёлой ситуации, боевой ситуации. Мы отбиваемся ещё вот в этой истории. Поэтому я прошу „барсовцев“, представителей минобороны, МЧС, ГК ЧС, служб безопасности предприятий, которые этим заняты, представлять к государственным наградам. Они находятся, по сути, на войне и свою задачу выполняют. Непросто она даётся. Нужно мобилизоваться и решить эту проблему. Она решаема», — подчеркнул Радий Хабиров.
По словам вице-премьера республики — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, ситуацию с бензином в Башкирии планируется разрешить до конца недели. Так, 27 июня принято решение о временном запрете реализации топлива на АЗС «в канистры и иные ёмкости». Для обеспечения контроля такого решения в крупных городах привлечены представители администраций муниципальных районов и городских округов. По Уфе для контроля привлечены представители Центра общественной безопасности.
Основные операторы АЗС в Башкирии принимают все необходимые меры для обеспечения топливом населения республики, отметили на совещании в правительстве РБ. Кратковременно ограничен разовый отпуск бензина до 30 литров на автомобиль. Ведётся постоянный мониторинг ситуации по топливному обеспечению в республике.
Топливо для бюджетных организаций, работающих по 44-му и 223-му Федеральному законам, отпускается «без ограничений, в зависимости от объёма потребления». Юридическим лицам, работающим по коммерческим договорам, по топливным картам, отпуск осуществляется в соответствии с договорными обязательствами.
«Если говорить по объёму реализации нефтепродуктов в сети АЗС "Башнефть-розница" — это у нас самая крупнейшая сеть по Башкирии. Для сравнения: 4 июня поставки в республике в рабочий день составляли 2626 тонн. На сегодня мы видим, что 25 и 26 июня поставки у нас были 3500 тонн и больше. Вчера у нас были зафиксированы самые пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС по городу Уфе — составляли 803 автомобиля. По состоянию на сегодня, на 11.00 мы видим уже 490. То есть сегодня топливо на всех АЗС есть, очереди уже у нас уменьшаются, в том числе и как раз потому, что ввели небольшие ограничения», — сообщил Александр Шельдяев.
Он также отметил, что нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, «производство нефтепродуктов осуществляется согласно увеличенному плану по всей республике».
«Проблем по жизнеобеспечению нет. По физическим лицам ситуацию держим на контроле. До конца недели этот вопрос разрешится», — подытожил вице-премьер Башкирии.
Как сообщил, в свою очередь, и. о. мэра столицы Рустам Шарипов, со вчерашнего дня на всех 43 АЗС «Башнефти» в Уфе находятся специалисты Центра общественной безопасности и помогают выполнять поручение, касающееся запрета отпуска топлива в канистры.
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