Подзаправились паникой: что стоит за бензиновой лихорадкой в Башкирии?

Наивно было бы предполагать, что мы сможем спокойно оставаться относительно благополучным региональным «островком» при общей ситуации в стране. Нефтепродукты – это же как сообщающиеся сосуды. Корень вопроса ведь не в самом наличии проблем, а насколько эффективно справляются с ними власти, каждая в своем регионе.

В Уфе бензиновая лихорадка получилась яркой, но короткой. На сегодня остаются еще определенные сложности в отдельных районах республики, таких как Аургазинский или Мелеузовский. Но, как заверяет топливный оперативный штаб, они разрешатся в ближайшее время. Никто не будет забыт или брошен на произвол бездизельной судьбы, тем более в сезон сельхозработ.

Ажиотаж же в Уфе сошел на «нет» еще к середине прошлой недели. Топливо появилось на всех заправках, и не только АЗС «Башнефти». Очереди, соответственно, рассосались. Конечно, это – результат энергичных и оперативных мер власти. Напомним, по поручению Радия Хабирова на базе министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии сразу после появления проблем был организован оперштаб, о работе которого все последние дни ответственные лица ежедневно докладывают на специальном брифинге из ЦУРа в эфире БСТ: что, куда и зачем. Если широкими мазками, то поставки с заводов на заправки для насыщения рынка были срочно увеличены в два раза, на доставку были брошены все бензовозы, всю логистику регулировали в ручном режиме онлайн, над мелкими игроками рынка правительству пришлось взять шефство.

На особом внимании – резерв и приоритет для чрезвычайных, коммунальных и социальных служб: от школьных автобусов и пожарных до скорой помощи и полиции. Сыграли свою роль и ограничения – не более 30 литров любого топлива в одни руки для физлиц и мораторий на канистры. Честно говоря, лихорадка была не столько бензиновой, сколько канистровой. Пока было можно, каждый первый-второй заправлялись по самое горло в бак и всевозможную тару на черный день, как будто он уже наступил. Можно считать по факту, что на сегодня топливная ситуация в Башкирии полностью под контролем.

Теперь немного выводов. У нас в Башкирии есть серьезный запас бензиновой прочности и конкурентные преимущества, сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий на своей территории. О причинах внезапного ажиотажного спроса 25-27 июня прозвучало много разных версий, самых конспирологических и хайповых. Так вот: никакого дефицита топлива вследствие его укрывательства накануне, конечно же, не было. Просто на фоне слухов о неких проблемах на черниковских заводах уфимцы смели всё топливо вместе с запасами на городских заправках, за ними по закону домино и логистики пошли и все остальные районы. И если среднесуточное потребление по заправкам Башкирии условного 10 июня составляло 2400 тонн, то в пятницу 26 июня оно составило рекордные 3500 тонн – в полтора раза больше. Вот такая простая математика. Поэтому топливо заканчивалось на заправках быстрее, чем его успевали подвозить. Там, где хватало одного бензовоза, теперь нужно было три.

«Канистровая» лихорадка охватила всех, несмотря на то, что из каждого официального утюга звучало: друзья, без паники, бензина всем хватит, не надо его подливать в костер ажиотажа. Как оказалось, доступность бензина имеет не просто важное, а критически важное значение для социального самочувствия. Также выяснилось, что рассчитывать только на сознательность и самоограничения граждан не приходится, нужны жесткие и быстрые административные меры регулирования. Тем более на фоне той тревожной картины, которую мы наблюдаем по стране. С уважением нужно друг к другу, друзья. Что бы ни происходило, паника и ажиотаж никогда не решают проблему, а только ее усугубляют.

Теперь отдельно о «Башнефти». Во-первых, ей большое спасибо за деятельное участие в разрешении ситуации. Во-вторых, здорово, что она у нас есть, как залог нашей топливной безопасности.

Собственно и безопасности самой «Башнефти» уделяется самое серьезное внимание – это точно в наших общих интересах. Как мы видим, наибольшие проблемы имеют регионы, где нет своих нефтеперерабатывающих производств либо они серьезно пострадали из-за атак беспилотников. Примером тому Краснодарский, Забайкальский край или та же Москва.

Власть понимает постоянную опасность беспилотной или ракетной атаки на наш нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России, и готова к этому. Организовано несколько линий обороны, и пассивная, и активная защита со всем спектром вооружения, на критически важных объектах усилены меры безопасности. Одних мобильных огневых групп у нас под сотню. Регион ощетинился, встраивается в систему ПВО страны. Отражение атаки беспилотников, которая произошла как раз 25 июня, стало боевым крещением только что сформированного в Башкортостане отряда «БАРС», боевого армейского резерва страны. В это подразделение территориальной обороны собрали 300 человек личного состава с боевым опытом, в том числе ветеранов СВО. Главная их задача на данный момент – борьба с беспилотной угрозой. Боевая готовность – постоянная, как и у органов власти.

Много было досужих разговоров, какое влияние имеет республика на «Башнефть», особенно после недавней продажи 6% из своего пакета акций «Роснефти». Вы знаете, можно сказать тысячу правильных слов и в нужный момент ничего не сделать. А можно наоборот. Партнерство, как и дружба, оно познается в беде. И в нужный момент «Башнефть» подставила плечо, даже там, где вроде и не обязана была это делать. Например, поставлять напрямую свое топливо чужим сетям. Безусловно, такое понимание говорит о политическом весе Хабирова – его не только слышат, но и слушают. Башкирия для «Башнефти» не просто территория пребывания, а опорный край, где она черпает свою силу не только из земли, но и от людей.

Между нами: расслабляться еще точно рано. Сегодня нужно всем нам быть в тонусе: и власти, и населению.

Р. S. Как выяснилось, решение о переводе автобусов «Башавтотранса» на газ было очень дальновидным. Где теперь все те многочисленные скептики, которые сомневались в целесообразности такого шага?

Руслан Шарафутдинов, главный редактор агентства «Башинформ».