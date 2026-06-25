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08:09 (UTC+5), 25 Июня 2026

Башкирия продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти»

Сумма сделки составила 14,8 миллиарда рублей, сообщила и. о. министра финансов Башкирии Светлана Малинская в ходе заседания парламента региона.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Башкирия продала часть пакета акций ПАО АНК «Башнефть» корпорации «Роснефть» за 14,8 млрд рублей. Об этом депутатам Госсобрания – Курултая сообщила исполняющая обязанности министра финансов региона Светлана Малинская.

Напомним, на встрече с политологами и представителями экспертного сообщества республики Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о факте сделки, подчеркнув, что это никак не отразится на позициях региона и самой компании.

«Люди зачастую воспринимают это как некий удар по республике. Но это чистый финансовый расчет. "Башнефть" входит в структуру компании "Роснефть", работа с которой у нас построена на паритетных началах. Кроме того, инфраструктура "Башнефти" находится на территории Башкирии, поэтому так же, как и раньше, будет перерабатываться нефть, выплачиваться налоги. А на средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты», – прокомментировал Радий Хабиров. Глава региона отдельно подчеркнул, что с бензином в Башкирии все будет нормально.

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