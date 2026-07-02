В ЦУР Башкортостана рассказали, как заправляются «скорые»

Очередной брифинг в Центре управления республикой по ситуации на топливном рынке коснулся работы бригад «скорой помощи». Как сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина, ведомство не получало жалоб на невозможность заправиться, и ни одна «скорая» не оказалась в ситуации, когда не смогла бы выехать на вызов из-за недостатка бензина. Вчера бригады неотложной помощи обслужили порядка 4,5 тысяч вызовов по республике, как и в любой другой день, отметила замминистра. Елена Галимуллина рассказала со слов водителей «скорых», что на заправках нередко их пропускали вперёд без всяких просьб.

Замглавы минпрома Тимур Герсимов отметил, что снабжение топливом спецслужб — приоритетная задача оперштаба, все АЗС предупреждены об этом и должны иметь запас для них.

В целом ситуация нормализовалась, но ограничения (заправка только в бак — 30 л бензина, 50 л дизеля) пока остаются.

В ходе эфира поступил вопрос о снабжении тяжёлой промышленной техники, например бульдозеров горной добычи, которая требует заправки только на месте работы. Замминистра ответил, что каждой компании предоставят отдельный договор и без топлива они не останутся.

АЗС на федеральных трассах обеспечиваются топливом в штатном режиме. С момента, когда на станции закончилось топливо для отпуска, должно пройти не больше трёх часов до нового завоза. На Р-240 самым проблемным пока остаётся участок по Аургазинскому району, где работает одна заправка.

Ранее сообщали, что дефицита топлива в Башкирии нет.