«Ситуация непростая, но топлива сегодня достаточно. Наши нефтеперерабатывающие заводы работают с увеличением мощности на 10% в общестрановом формате», — пояснил Шельдяев.
Он отметил, что пик ажиотажа на заправках пришелся на прошлые пятницу и субботу, однако сегодня обстановка стабилизируется.
«В пятницу-субботу по 800 машин достигало на 25 крупных АЗС внутри Уфы и в районах. Люди, к сожалению, начали заправляться в канистры, по несколько раз заезжали на заправки и запасались впрок. поэтому мы ввели временный запрет на отпуск бензина в канистрах. Мы совместно с минтрансом и „Башнефтью“ ведем работу с частными нефтетрейдерами, чтобы они подключались и возили топливо как внутри Уфы, так и в отдаленные района республики», — отметил вице-премьер РБ.
Напомним, ситуацию с бензином в Башкирии планируется разрешить до конца недели.
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