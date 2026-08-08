Башкирия: щедрая, красивая и гостеприимная

Эти слова, которые Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал на встрече с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма как нельзя лучше характеризуют привлекательность нашего родного края для туристов.

Природа наделила нас достаточно разными природными объектами: есть горы, степи, озёра, реки. Всё это, на мой взгляд, достаточно привлекательно для наших туристов. Мы понимали, что нужно развивать инфраструктуру туризма, начиная с очень простых вещей: хорошие дороги, придорожный сервис-элементарные вещи, чистота в городах, населённых пунктах. В последующем чуть более специализированные вещи, как туристическая навигация у нас появилась. Локомотивом, на мой взгляд выступило государство, которое начало тащить инфраструктуру и открывать интересные места», -отметил Глава региона.

Радий Хабиров рассказал, что были вложены большие бюджетные инвестиции в историко-культурные места. По его мнению, важно, что и бизнес начал вкладываться в туризм, появились новые туристические продукты, начали появляться новые туристические маршруты — их сейчас достаточно большое количество, каждый год появляется что-то новое.

«Мы понимаем, что очень важно раскручивать территорию. Мы понимаем, что обязательно нужно работать над так называемой событийной повесткой. У нас сейчас на данный момент достаточно серьёзная, насыщенная, очень разнообразная событийная повестка. Мы договорились, что каждый муниципалитет должен создать какую-то свою событийную повестку, должен быть тякорный форум-фестиваль, который является брендом этого района. Наши некоторые муниципалитеты пошли дальше. Например, если взять Куюргазинский район. У них восемнадцать сельских поселений, и в каждом из них есть свое брендовое мероприятие», - рассказал Радий Хабиров.

Бьюти и трэвел-блогер о регионах России Маргарита Непомнящая и блогер, певица и солистка популярного музыкального дуэта «RASA» Дарья Шейко рассказали Главе региона, что они побывали на Торатау и насладились всеми красотами башкирской природы.

«В Башкортостан невозможно не влюбиться. У вас замечательный край с очень гостеприимными людьми. Мы обязательно расскажем нашим подписчикам, что нужно приезжать в Башкирию и лучше один раз увидеть республику своими глазами, чем где то прочитать о ней. Мы в восторге от вашей природы, поэтому с удовольствием покажем и расскажем, чтобы больше людей увидели эти красоты. Удобно, что из Москвы перелёт составляет всего два часа, это тоже привлекательно для туристов. Спасибо за приглашение посетить республику. Башкортостан – навсегда в наших сердцах», - отметила блогеры.

Радий Хабиров рассказал гостям о крупных турмаршрутах и уникальных достопримечательностях республики.

«Мы не просим ничего выдумывать — что видели, то и показывайте. На мой взгляд, достаточно много интересного здесь увидели. И я вам благодарен, что вы нашли время и прилетели в нашу республику. Мы понимаем, что в современном мире, умение рассказывать, умение привлекать — это пятьдесят процентов успеха. Можешь трижды создать хорошую инфраструктуру, можешь показывать самые красивые горы и так далее, но если ты об этом не умеешь рассказать, не умеешь привлекать — это не сработает», - сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что туристический поток сегодня превышает 2,5 млн. поездок в год. По этому показателю республика - третья в ПФО.

Глава региона напомнил, что Башкортостан – единственный регион России, имеющий на своей территории два геопарка, входящих в глобальную сеть ЮНЕСКО, – «Янган-Тау» (Салаватский район) и «Торатау» (Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский районы).

В 2025 году в геопарке «Торатау» открыты международные эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые в научном сообществе известны как «золотые гвозди» (единственные в России).

Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что республика уверенно наращивает турпоток. Вместе с тем, по словам депутата, следующий этап требует создания крупных проектов федерального уровня.

– Важно повышать экономический эффект для региона. Для этого необходимо консолидировать туроператоров, создавать масштабные событийные проекты, активно продвигать республику в социальных сетях и привлекать крупных инвесторов к реализации флагманских инициатив, – отметил Сангаджи Тарбаев.

Участница панельной сессии Мария Марьясова рассказала, что участники пресс-тура, который организовали для инфлюенсеров, получили яркие впечатления от пребывания в Башкортостане.

– Нас покорили искренний приём, атмосфера и гостеприимство. Именно такие эмоции вызывают доверие аудитории. Блогеры умеют видеть красоту и рассказывать о ней миллионам подписчиков, поэтому такие поездки помогают людям по всей стране открыть для себя Башкортостан, – подчеркнула Мария Марьясова.

Глава Башкортостана отметил, что развитие туристической инфраструктуры требует бережного отношения к природе. Республика последовательно делает природные объекты доступнее для путешественников, одновременно уделяя большое внимание их сохранению.

– Мы должны раскрывать потенциал наших территорий. Но вместе с этим важно формировать экологическую культуру, чтобы туристы бережно относились к природе, – подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона добавил, что в Башкортостане уделяют внимание и промышленному туризму. В республике сохраняют объекты горнозаводской цивилизации XVIII века, которые постепенно становятся частью туристических маршрутов.

– Территория, которая включает в себя Башкортостан, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, считается одной из самых индустриализированных в мире. Это само по себе уникально. И такое горнозаводское наследие необходимо рассматривать как часть целой цивилизации, оказавшей значительное влияние на развитие страны. Речь идёт о совокупности объектов, предприятий, поселений и исторических процессов. Каждый завод имел оборонительное сооружение, фактически построенное по форме крепости. В согласии и разногласиях здесь проходила наша общая история. Очень важно знать об этом, доводить эти факты до общественного сознания. Например, то, что сохранившиеся руины в совокупности образуют остатки целой цивилизации, многим неизвестен. И это представляет особое значение для истории республики, - отмечал Радий Хабиров на пленарной сессии фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».

В республике уделяют большое внимание и сохранению биоразнообразия в регионе – программе по восстановлению популяции зубров.

– Наши учёные подтвердили, что зубры исторически обитали на территории Башкортостана и современные природные условия подходят для их жизни. Поэтому мы начали программу по их разведению. Цель – создать самовоспроизводящееся стадо. Уже сегодня люди специально приезжают, чтобы увидеть этих величественных животных, – сказал Радий Хабиров.

Особое внимание развитию санаторно-курортного направления.

– Башкортостан остаётся одним из лидеров этой сферы. Все наши государственные санатории работают с прибылью, многие принимают отдыхающих круглый год. Мы продолжаем направлять средства на их развитие и одновременно расширяем меры поддержки участников специальной военной операции, предоставляя им возможность бесплатно пройти санаторно-курортное лечение, – отметил руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, что интерес к здравницам Башкортостана ежегодно растёт и среди гостей из других регионов.

Общий коечный фонд оздоровительных учреждений составляет порядка 3 300 мест, а заполняемость – почти 100 процентов. Важно, что с 2023 года в здравницах республики прошли лечение порядка 10 тысяч участников СВО и членов их семей.

Напомним, что в 2027 году Уфа примет Всероссийский форум «Здравница», который объединит представителей оздоровительных учреждений из разных регионов и стран.

Важный вопрос – развитие доступной туристической среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. При строительстве и реконструкции объектов республика обязательно учитывает требования безбарьерной среды.

– Когда мы создаём социальные, культурные и иные учреждения, то обязательно формируем доступную среду. Другое дело – природные территории, на которых и здоровому человеку пешком пройти непросто. Но там, где это возможно, мы предусматриваем условия и для людей с ОВЗ. Например, они могут посетить уникальный природный объект – Аскинскую ледяную пещеру. И эту тему продолжим развивать, – подчеркнул Радий Хабиров.

Республика и дальше будет открывать для путешественников новые точки притяжения.

– Всё начинается с базовых вещей – дорог, инженерной инфраструктуры, условий для инвесторов. Несколько лет назад к пещере Шульган-Таш не было нормальной дороги, а сегодня мы обеспечили локацию необходимыми инженерными сетями. Рассчитываем, что это позволит реализовать новые проекты, в том числе по строительству гостиницы, – сказал Радий Хабиров.

За последние четыре года в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие инфраструктуры республика привлекла 1,7 млрд. руб. федеральных средств, поддержала более 220 проектов.

Больше становится частных инициатив. Сегодня в республике 44 инвестпроекта в сфере туризма имеют статус приоритетных. Общий объём вложений – 58,7 млрд. руб. Планируется создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Совместно с компанией ОАО «РЖД» власти региона расширяют маршрутную сеть. Сейчас железная дорога не только соединяет города и села республики, но и делает доступными наши точки притяжения туристов – горные вершины, пещеры, озера, природные и историко-культурные памятники, санатории, горнолыжные курорты, геопарки.

Маршруты «Южно-Уральский экспресс» Уфа – Челябинск, горный экспресс «Айгир» формируют незабываемые впечатления у наших туристов от путешествий. Осенью прошлого года открыли новый остановочный пункт «Розовые скалы».

В республике разработали автомобильный туристический маршрут «Золотое кольцо Башкирии». По данным портала «Путешествуем.РФ» общая протяженность маршрута составляет 2 140 км. В него входят такие туристические локации как: Голубое озеро, геопарк «Торатау», село Воскресенское, Мурадымовское ущелье, Шульган-Таш, озеро Талкас, водопад Гадельша, река Инзер, гора Малый Ямантау, Розовые скалы, Аскинская пещера.

Важную роль играет придорожный сервис. В республике действуют более 2,3 тыс. объектов придорожного сервиса – почти вдвое больше, чем было пять лет назад. Наш опыт перенимают в большинстве регионов.

Еще одно ключевое направление – подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства. В 12 образовательных учреждениях – вузах и колледжах готовят специалистов для индустрии гостеприимства.

Развитию отрасли способствует и программа «Башкирское долголетие». Благодаря ей жители старшего поколения посещают туристические объекты республики, а местный бизнес получает дополнительный приток гостей.

– Мы организуем для участников программы бесплатный проезд, экскурсионное сопровождение и знакомство с достопримечательностями. В этом году, как и прежде, в ней примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, мы развиваем туры для жителей серебряного возраста в Абхазию, Узбекистан и Беларусь, – отметил руководитель республики.

Башкортостан сохранит и насыщенную событийную повестку.

– Мы продолжим проводить фестивали «Айда играть», «Китап-байрам», мероприятия, посвящённые горнозаводской цивилизации, и другие масштабные форумы. Всё это создаёт дополнительные возможности для туристического бизнеса, – подчеркнул Радий Хабиров. – Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до 3 млн человек в год.

В беседе со спецкорром «Башинформа» руководитель республики рассказал о роли современных медиа в продвижении туристического потенциала региона.

– Сегодня мало создать интересные туристические объекты и маршруты – важно ещё и грамотно рассказать о них. Сейчас люди получают информацию прежде всего через социальные сети, поэтому мы уделяем этому особое внимание, – отметил Радий Хабиров. – Мы пригласили в Башкортостан председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева и большую группу федеральных блогеров. Это тоже часть нашей работы по продвижению республики. Кроме того, мы создаём новые точки притяжения, необходимо показывать их людям. Современные цифровые площадки позволяют сделать это максимально эффективно.