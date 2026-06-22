Более 64 тысяч пенсионеров отдохнули по программе «Башкирское долголетие»

Более 64 тысяч пожилых жителей Башкирии приняли участие в экскурсионных поездках в рамках проекта «Башкирское долголетие. Турзим», сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова. Только в прошлом году программа охватила 400 тысяч человек. Пенсионеры бесплатно посещают знаковые места республики. Напомним с 2023 года у пенсионеров есть возможность на льготных условиях побывать в Беларуси, а с 2024 года – в Узбекистане. Также рассматривается включение Таджикистана в программу «Башкирское долголетие», что позволит пенсионерам республики посещать Душанбе, сообщал «Башинформ».
Всего «Башкирское долголетие» реализуется по семи направлениям: здоровье, обучение, туризм, физкультура, культура и творчество, волонтерство и наставничество, а также занятость и повышение доходов граждан старшего поколения, уточнила министр. Лидерами по числу участников проекта стали Калтасинский, Мишкинский, Бурзянский, Архангельский и Куюргазинский районы, а также город Сибай.
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