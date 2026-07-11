Радий Хабиров посетил площадки фестиваля «Медь» в селе Воскресенское

На соседней площадке развернулась фотовыставка ретрофотографий. Здесь ожили кадры из прошлого: заводские плотины, печи, цеха и суровая красота индустриальных пейзажей — отдельный блок экспозиции посвящён усадебному миру Пашковых, владельцев заводов. Фотографии переносят зрителя в эпоху, когда Воскресенский и Верхоторский заводы были не просто предприятиями, а целыми поселенческими мирами с крепостями, плотинами и тысячами рабочих рук.

Следующая остановка — храм села Воскресенское. Как рассказал епископ Салаватский и Кумертауский Николай, реставрация церкви продолжается. Когда работы завершат, она станет частью туристического маршрута «Золотое кольцо Башкирии». Внутри планируют открыть музейную экспозицию, посвящённую горнозаводской истории и роли храма в жизни села.

Затем Глава республики заглянул на площадку благотворительного фонда «Луч света», который с 2013 года помогает семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными особенностями. Радий Хабиров пообщался с подопечными фонда и поблагодарил его руководителя Альфию Багаутдинову и всю команду за их труд.

Самыми необычными объектами фестиваля стали прогулочные лодки, превращённые в арт-объекты. Художники Радик Мусин, Жан Андре, Виктор Ермоленко, Азамат, Эльнур Каркас и Алия Сахапова переосмыслили тему горнозаводской цивилизации и нанесли на борта яркие образы, символизирующие наследие медеплавильной индустрии. Радий Хабиров оставил свой автограф на одной из стилизованных лодок — прямо на глазах у собравшихся.

Атмосфера праздника, живое общение и интерес гостей из других регионов подтверждают: проект состоялся.

«Фестиваль горнозаводской цивилизации мы хотим делать ежегодно. Мы видим уже эффект хороший. Всегда опираемся на факты: количество людей, количество продаж, интерес, количество гостей, приехавших из других регионов», — подвёл итог Радий Хабиров в разговоре с корреспондентом «Башинформа».

Ранее сообщалось, что в Башкирии создадут инфраструктуру вокруг объектов горнозаводского наследия.

Справка

Воскресенский завод – «дедушка» уральской металлургии, самый старый и мощный из всех частных заводов региона времени развития горнозаводской цивилизации в Южном Приуралье. Дата основания: первая плавка – 16 ноября 1745 года. Строительство началось на несколько лет раньше (по некоторым данным, с 1736 года) и велось силами каторжан. Основатель - симбирский купец Иван Борисович Твердышев. Завод был обнесен деревянной крепостью с бастионами и пушками.

Завод занимал первое место среди частных промышленников (23% всей меди в России). За всю историю здесь выплавили 1,7 млн. пудов, что составляет более 27,8 тысячи тонн чистой меди. Медь отсюда в основном шла на Екатеринбургский монетный двор для чеканки денег.

Комплекс завода – это объект культурного наследия федерального значения.

Воскресенский завод проработал 150 лет до 1895 года (по другим данным до 1902 года).

В 2023 году объект включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году вокруг комплекса реализован проект благоустройства культурно-туристского общественного пространства «Арт-центр Воскресенский завод». В 2020 году этот проект стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил федеральную субсидию в размере 63,7 млн рублей. Дополнительно республика направила на обновление заводской площадки 26,7 млн рублей.