В Башкирии июльская инфляция стала самой низкой за три года

Годовая инфляция в июле замедлилась с 5,5% до 5,1% и стала самой низкой с сентября 2023-го, сообщили в Нацбанке РБ. За месяц цены в республике выросли на 0,3% – вдвое меньше, чем было в июне.
В середине лета за счет нового отечественного урожая традиционно дешевеет плодоовощная продукция. Больше всего в регионе снизились цены на огурцы и помидоры.
Из-за наращивания выпуска продолжили дешеветь яйца. А сахар, напротив, подорожал: помимо уменьшения его прошлогодних запасов сказался рост спроса в период домашних заготовок.
Из-за временного снижения объемов нефтепереработки в стране и сезонного роста потребления в период сельхозработ и отпусков выросли цены на топливо.
Подорожали также смартфоны и компьютеры. В условиях ослабления рубля импорт новых партий товара вырос в цене.
В то же время из-за невысокого спроса подешевели холодильники и телевизоры.
Теплая погода привела к тому, что палаточные городки и глэмпинги составили серьезную конкуренцию стационарным турбазам и здравницам. В результате последние для привлечения отдыхающих снизили стоимость своих услуг.
В целом по стране годовая инфляция практически не изменилась и составила 6%. При этом за месяц цены заметно выросли под влиянием разовых факторов: продолжало дорожать топливо, слабее, чем обычно в июле, дешевели овощи и фрукты. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.
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