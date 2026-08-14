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09:00 (UTC+5), 14 Августа 2026

«Башспирт» представил продукцию на выставке VietFood and Beverage 2026 во Вьетнаме

Фото: Яна Иксанова | предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
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«Башспирт» принял участие в международной выставке VietFood and Beverage 2026, которая прошла в столице Вьетнама – Хошимине. Представители компании презентовали продукцию потенциальным зарубежным партнёрам и провели серию деловых встреч, говорится сообщении предприятия.

VietFood and Beverage – одна из крупнейших отраслевых площадок Вьетнама в сфере продуктов питания и напитков. В этом году экспозиция объединила около 1 тыс. участников и 1,4 тыс. выставочных стендов на площади 25 тыс. кв. метров. Мероприятие традиционно становится площадкой для встреч производителей, дистрибьюторов, импортёров и представителей розничной торговли из разных стран.

В рамках выставки стороны обсудили перспективы сотрудничества, возможные каналы поставок и варианты продвижения продукции предприятия на международных рынках. Участие в одной из крупнейших отраслевых площадок Вьетнама стало продолжением масштабной стратегии «Башспирта» по выходу на перспективные рынки Азии, заявили в компании.

Ранее в этом году «Башспирт» участвовал в выставке UzFood 2026 в Ташкенте, где провёл серию переговоров с дистрибьюторами и партнёрами региона. В июне компания представила продукцию на Seoul Food & Hotel 2026 в Южной Корее – одной из четырёх крупнейших азиатских выставок в сфере продуктов питания и напитков.

По итогам 2025 года экспортные поставки «Башспирта» выросли на 62%, новыми рынками сбыта стали Китай, Армения, Грузия и Узбекистан. В прошлом году компания реализовала рекордные 6 млн декалитров продукции, превысив уровень 2024 года на 4,1%. Годовая выручка составила 35 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений выросла на 25,5% и достигла 22 млрд рублей.

Успехи предприятия были отмечены экспертным сообществом: Forbes включил «Башспирт» в топ-15 крупнейших производителей алкоголя России по итогам 2025 года, где компания заняла 11-е место.

В июне 2026 года Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками продлила лицензии «Башспирта» на производство основной продукции и ректификованного этилового спирта до 6 июля 2031 года. Кроме того, в феврале предприятие стало первым в России, получившим веганский сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксусы, подтверждающий отсутствие компонентов животного происхождения в составе товаров.

Яна Иксанова предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Яна Иксанова предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Яна Иксанова предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Яна Иксанова предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Яна Иксанова предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Фото: Яна Иксанова | предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
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