В Уфе отразили атаку беспилотников: БПЛА попал в дом, пострадал человек

Сегодня силы ПВО предотвратили удар по промышленным предприятиям столицы Башкирии. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

По данным оперативного штаба, всего к городу приближались шесть беспилотных летательных аппаратов. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Один дрон упал на территории промышленной зоны. На месте возникло небольшое возгорание, которое экстренные службы ликвидируют в данный момент.

Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате удара было повреждено остекление на верхних этажах здания. Обломки аппарата и осколки стекол также повредили припаркованные рядом автомобили.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Радий Хабиров.

С утра в Башкирии была объявлена беспилотная опасность, сообщал «Башинформ».