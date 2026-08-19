В Башкирии объявлена беспилотная опасность

На территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«Будьте бдительны», — отмечается в сообщении госкомитета республики по ЧС.

Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

О том, как вести себя в случае атаки БПЛА, читайте в материале «Башинформа».