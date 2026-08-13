В МЧС Башкирии напомнили, как вести себя при угрозе атак БПЛА

Если вы дома, постарайтесь спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, немедленно спрячьтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или переходе.
Если вы в транспорте, покиньте его и найдите укрытие.
Если вы в квартире, найдите место без окон, между несущих стен, например, ванная комната. Не подходите к окнам.
При обнаружении БПЛА и его частей ничего не трогайте и покиньте это место.
Напомним, минувшей ночью над регионами России, в том числе над Башкирией системы ПВО сбили 362 беспилотника. Террористическая атака БПЛА была отражена в промзоне Салавата.
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