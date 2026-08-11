В Башинформе состоялась пресс-конференция партии «Справедливая Россия»

В ИА «Башинформ» состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», посвященная проблемам доходов населения. Беседу вел главный редактор агентства Руслан Шарафутдинов. Участники встречи сошлись во мнении, что работающий человек не должен быть бедным, а колоссальный разрыв между доходами руководства и рядовых сотрудников необходимо сокращать.
Открывая встречу, председатель Совета регионального отделения партии Владимир Нагорный напомнил, что поводов для обсуждения немало: ранее председатель партии Сергей Миронов провел аналогичную пресс-конференцию в Москве, где обозначил федеральные инициативы. Главная из них – борьба с феноменом «работающих бедных», когда люди трудятся на полторы-две ставки, но не могут обеспечить себе достойный уровень жизни.
Суть проблемы статистических иллюзий раскрыл полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании Константин Шагимуратов. По его словам, Росстат сообщает о средней зарплате по стране в 109 тысяч рублей, а по Башкирии – около 90 тысяч. Однако эти цифры не отражают реальности.
«Медианная зарплата по республике составляет около 54 тысяч рублей, а модальная – самая распространенная – и вовсе 50 тысяч. Получается, что типичный житель Башкортостана получает почти на 30 тысяч рублей меньше, чем говорит официальная статистика», – констатировал Шагимуратов.
Он объяснил механику такого разрыва: высокая оплата труда в нефтехимии и низкая в АПК складываются в некую усредненную цифру, к которой работники обеих сфер не имеют отношения. По словам спикера, разрыв между 10% самых высокооплачиваемых сотрудников и 10% самых низкооплачиваемых составляет 12,7 раза.
Как отметил Константин Шагимуратов, официальная граница бедности в 16,9 тысячи рублей абсурдна: если человек получает 17 тысяч, статистически он уже не бедный, но купить на эти деньги нормальное питание и лекарства невозможно. Партия считает реальным прожиточным минимумом 43 тысячи рублей и настаивает на повышении МРОТ.
Отдельно политик остановился на ситуации в бюджетной сфере. По его словам, сейчас доля гарантированного оклада врача или учителя составляет чуть более 20%, а остальное формируется за счет различных коэффициентов и стимулирующих выплат. Шагимуратов подчеркнул, что партия настаивает на увеличении доли базового оклада до 70%, чтобы люди могли четко прогнозировать свои доходы.
Тему необъективной статистики продолжил Владимир Нагорный, переведя фокус на пенсионное обеспечение. Он напомнил о Конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.
«У нас средняя пенсия в республике – 24 700 рублей, что составляет всего 30% от средней зарплаты. Социальное государство, каким оно выступает согласно Конституции, таким образом, не выполняет свою главную функцию», – подчеркнул Нагорный, добавив, что порядок начисления пенсий настолько сложен, что в балльной системе невозможно разобраться. Он привел пример уфимской пенсионерки, педагога с многолетним стажем, чья пенсия после всех расчетов составила лишь 13 600 рублей.
По словам Нагорного, партия предлагает вернуться к понятной солидарной системе, где на размер пенсии влияют стаж и зарплата, а также вернуть прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Кроме того, «Справедливая Россия» выступает за ежеквартальную индексацию пенсий, выплату 13-й пенсии перед Новым годом и отмену налога на дачные дома для пожилых людей.
Отдельно Нагорный затронул проблему колоссального расслоения доходов внутри предприятий. Он предложил законодательно ограничить разрыв в зарплатах: по его мнению, разница между доходами топ-менеджмента и обычных сотрудников (медсестер, учителей, рабочих) не должна превышать пятикратного размера.
Свой взгляд на ситуацию предложил куратор Центра защиты прав граждан в РБ Дмитрий Смирнов. Как предприниматель с 18-летним стажем, он рассказал, как повышение МРОТ бьет по малому бизнесу, особенно по сезонным производствам. По его словам, в несезон предприятиям тяжело выплачивать повышенный минимальный размер оплаты труда.
«Предприниматели вынуждены оформлять людей на полставки или переводить в самозанятые, что бьет по будущим пенсиям работников. Для самозанятого, чтобы накопить на минимальную пенсию, нужно отчислить более 70 тысяч рублей в год. Это нереально», – сетует Смирнов, добавляя, что бизнесу нужны прозрачные и справедливые налоговые схемы.
О проблемах социальной защиты материнства рассказала Айгуль Исмагилова, член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». По профессии она адвокат, мама троих детей, и ежедневно сталкивается с проявлениями социальной несправедливости, помогая семьям отстаивать их права. По ее словам, пособия выплачиваются только до 1,5 лет, а получить «путинские» выплаты до 17 лет сложно из-за жестких критериев, по которым многим матерям-одиночкам отказывают.
«Материнство – это настоящая профессия и большой труд. Мы считаем, маме должно выплачиваться пособие не менее МРОТ на каждого ребенка до 17 лет. Также необходимо установить индивидуальный налоговый режим для женщин-предпринимателей с детьми», – предложила Исмагилова.
Она также затронула образовательную сферу, отметив, что высшее образование становится «непозволительной роскошью». Даже дети с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на коммерческие места из-за заоблачных цен, а 35-процентная квота для олимпиадников лишает шанса обычных абитуриентов. Партия предлагает увеличить количество бюджетных мест и снизить квоту для олимпиадников до 15%.
Подводя итог, Владимир Нагорный резюмировал, что для реализации всех предложений нужны источники финансирования. В качестве одного из них партия предлагает установить более жесткие налоговые ставки для сверхприбыльных корпораций и миллиардеров. Константин Шагимуратов поддержал коллег в части цифровизации социальных выплат. По его мнению, пенсии и пособия логично было бы начислять через Налоговую службу, которая обладает полной и прозрачной базой данных о доходах граждан. Это избавит пожилых людей от необходимости бегать по инстанциям за справками.
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