В Башинформе состоялась пресс-конференция партии «Справедливая Россия»

В ИА «Башинформ» состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», посвященная проблемам доходов населения. Беседу вел главный редактор агентства Руслан Шарафутдинов. Участники встречи сошлись во мнении, что работающий человек не должен быть бедным, а колоссальный разрыв между доходами руководства и рядовых сотрудников необходимо сокращать.

Открывая встречу, председатель Совета регионального отделения партии Владимир Нагорный напомнил, что поводов для обсуждения немало: ранее председатель партии Сергей Миронов провел аналогичную пресс-конференцию в Москве, где обозначил федеральные инициативы. Главная из них – борьба с феноменом «работающих бедных», когда люди трудятся на полторы-две ставки, но не могут обеспечить себе достойный уровень жизни.

Суть проблемы статистических иллюзий раскрыл полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании Константин Шагимуратов. По его словам, Росстат сообщает о средней зарплате по стране в 109 тысяч рублей, а по Башкирии – около 90 тысяч. Однако эти цифры не отражают реальности.

«Медианная зарплата по республике составляет около 54 тысяч рублей, а модальная – самая распространенная – и вовсе 50 тысяч. Получается, что типичный житель Башкортостана получает почти на 30 тысяч рублей меньше, чем говорит официальная статистика», – констатировал Шагимуратов.