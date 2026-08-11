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17:37 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Башинформе состоялась пресс-конференция партии «Справедливая Россия»

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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В ИА «Башинформ» состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», посвященная проблемам доходов населения. Беседу вел главный редактор агентства Руслан Шарафутдинов. Участники встречи сошлись во мнении, что работающий человек не должен быть бедным, а колоссальный разрыв между доходами руководства и рядовых сотрудников необходимо сокращать.

Открывая встречу, председатель Совета регионального отделения партии Владимир Нагорный напомнил, что поводов для обсуждения немало: ранее председатель партии Сергей Миронов провел аналогичную пресс-конференцию в Москве, где обозначил федеральные инициативы. Главная из них – борьба с феноменом «работающих бедных», когда люди трудятся на полторы-две ставки, но не могут обеспечить себе достойный уровень жизни.

Суть проблемы статистических иллюзий раскрыл полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании Константин Шагимуратов. По его словам, Росстат сообщает о средней зарплате по стране в 109 тысяч рублей, а по Башкирии – около 90 тысяч. Однако эти цифры не отражают реальности.

«Медианная зарплата по республике составляет около 54 тысяч рублей, а модальная – самая распространенная – и вовсе 50 тысяч. Получается, что типичный житель Башкортостана получает почти на 30 тысяч рублей меньше, чем говорит официальная статистика», – констатировал Шагимуратов.
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Константин Шагимуратов, полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании РБ
Константин Шагимуратов, полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании РБ
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Он объяснил механику такого разрыва: высокая оплата труда в нефтехимии и низкая в АПК складываются в некую усредненную цифру, к которой работники обеих сфер не имеют отношения. По словам спикера, разрыв между 10% самых высокооплачиваемых сотрудников и 10% самых низкооплачиваемых составляет 12,7 раза.

Как отметил Константин Шагимуратов, официальная граница бедности в 16,9 тысячи рублей абсурдна: если человек получает 17 тысяч, статистически он уже не бедный, но купить на эти деньги нормальное питание и лекарства невозможно. Партия считает реальным прожиточным минимумом 43 тысячи рублей и настаивает на повышении МРОТ.

Отдельно политик остановился на ситуации в бюджетной сфере. По его словам, сейчас доля гарантированного оклада врача или учителя составляет чуть более 20%, а остальное формируется за счет различных коэффициентов и стимулирующих выплат. Шагимуратов подчеркнул, что партия настаивает на увеличении доли базового оклада до 70%, чтобы люди могли четко прогнозировать свои доходы.

Тему необъективной статистики продолжил Владимир Нагорный, переведя фокус на пенсионное обеспечение. Он напомнил о Конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Валерий Шахов ИА «Башинформ» Владимир Нагорный, Председатель Совета регионального отделения «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан
Владимир Нагорный, Председатель Совета регионального отделения «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«У нас средняя пенсия в республике – 24 700 рублей, что составляет всего 30% от средней зарплаты. Социальное государство, каким оно выступает согласно Конституции, таким образом, не выполняет свою главную функцию», – подчеркнул Нагорный, добавив, что порядок начисления пенсий настолько сложен, что в балльной системе невозможно разобраться. Он привел пример уфимской пенсионерки, педагога с многолетним стажем, чья пенсия после всех расчетов составила лишь 13 600 рублей.

По словам Нагорного, партия предлагает вернуться к понятной солидарной системе, где на размер пенсии влияют стаж и зарплата, а также вернуть прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Кроме того, «Справедливая Россия» выступает за ежеквартальную индексацию пенсий, выплату 13-й пенсии перед Новым годом и отмену налога на дачные дома для пожилых людей.

Отдельно Нагорный затронул проблему колоссального расслоения доходов внутри предприятий. Он предложил законодательно ограничить разрыв в зарплатах: по его мнению, разница между доходами топ-менеджмента и обычных сотрудников (медсестер, учителей, рабочих) не должна превышать пятикратного размера.

Свой взгляд на ситуацию предложил куратор Центра защиты прав граждан в РБ Дмитрий Смирнов. Как предприниматель с 18-летним стажем, он рассказал, как повышение МРОТ бьет по малому бизнесу, особенно по сезонным производствам. По его словам, в несезон предприятиям тяжело выплачивать повышенный минимальный размер оплаты труда.

Валерий Шахов ИА «Башинформ» Дмитрий Смирнов, куратор «Центра защиты прав граждан в РБ»
Дмитрий Смирнов, куратор «Центра защиты прав граждан в РБ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«Предприниматели вынуждены оформлять людей на полставки или переводить в самозанятые, что бьет по будущим пенсиям работников. Для самозанятого, чтобы накопить на минимальную пенсию, нужно отчислить более 70 тысяч рублей в год. Это нереально», – сетует Смирнов, добавляя, что бизнесу нужны прозрачные и справедливые налоговые схемы.

О проблемах социальной защиты материнства рассказала Айгуль Исмагилова, член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». По профессии она адвокат, мама троих детей, и ежедневно сталкивается с проявлениями социальной несправедливости, помогая семьям отстаивать их права. По ее словам, пособия выплачиваются только до 1,5 лет, а получить «путинские» выплаты до 17 лет сложно из-за жестких критериев, по которым многим матерям-одиночкам отказывают.

Валерий Шахов ИА «Башинформ» Айгуль Исмагилова, член совета регионального отделения «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан
Айгуль Исмагилова, член совета регионального отделения «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«Материнство – это настоящая профессия и большой труд. Мы считаем, маме должно выплачиваться пособие не менее МРОТ на каждого ребенка до 17 лет. Также необходимо установить индивидуальный налоговый режим для женщин-предпринимателей с детьми», – предложила Исмагилова.

Она также затронула образовательную сферу, отметив, что высшее образование становится «непозволительной роскошью». Даже дети с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на коммерческие места из-за заоблачных цен, а 35-процентная квота для олимпиадников лишает шанса обычных абитуриентов. Партия предлагает увеличить количество бюджетных мест и снизить квоту для олимпиадников до 15%.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Подводя итог, Владимир Нагорный резюмировал, что для реализации всех предложений нужны источники финансирования. В качестве одного из них партия предлагает установить более жесткие налоговые ставки для сверхприбыльных корпораций и миллиардеров. Константин Шагимуратов поддержал коллег в части цифровизации социальных выплат. По его мнению, пенсии и пособия логично было бы начислять через Налоговую службу, которая обладает полной и прозрачной базой данных о доходах граждан. Это избавит пожилых людей от необходимости бегать по инстанциям за справками.

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