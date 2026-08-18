Школьница из Уфы побывала в экспедиции на Северном полюсе

Уфимская школьница из башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима Мадина Мусина стала участницей VII международной научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний – 2026». Об этом сообщает пресс-служба управления образования администрации Уфы.

В ней приняли участие 68 талантливых школьников и учащихся колледжей из всех федеральных округов России и 22 стран мира. Рейс был приурочен к Году единства народов России и вошел в историю как 200-я экспедиция надводного судна к Северному полюсу.

За десять дней на атомном ледоколе «50 лет Победы» участники прошли по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. В рамках экспедиции школьники и студенты вместе с учеными провели уникальные эксперименты. Они осуществили запуск радиозонда для обеспечения связи в труднодоступных районах Арктики, а также испытание первой в мире возвратной стратосферной платформы для экологического мониторинга, которая после успешной посадки в заданной точке была доставлена на борт атомного ледокола.

Участие Мадины в экспедиции стало возможным благодаря победе в седьмом сезоне проекта «Ледокол знаний».