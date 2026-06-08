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Главная/Сюжеты/Голос общества

Голос общества

08 Июня
Понедельник
12:00
Башкирия доказала: крупные бизнес-проекты строятся на доверии – эксперт
08 Июня|Аналитика
Эксклюзив
01 Июня
Понедельник
06:00
Общественники Башкирии провели большой детский праздник в уфимском хосписе
01 Июня|Общество
14 Мая
Четверг
11:00
От поля до тарелки: как Башкирия стала эталоном в вопросах детского питания
14 Мая|Общество
28 Апреля
Вторник
11:00
В Уфе обсудили инициативы по созданию безопасной интернет-среды для детей
28 Апреля|Общество
24 Апреля
Пятница
10:00
Общественная палата Башкирии помогает системно решать проблемы
24 Апреля|Политика
23 Апреля
Четверг
15:00
Общественная палата Башкирии провела диалоговые площадки в селах республики
23 Апреля|Общество
22 Апреля
Среда
18:00
В Уфе запустили опрос о доступности набережной реки Белой
22 Апреля|Общество
13 Марта
Пятница
07:00
Общественная палата Башкирии усиливает поддержку НКО в Зауралье
13 Марта|Общество
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