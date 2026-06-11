Энже Ахмадуллина: Общество Башкирии взяло курс на открытость

— Важная, вечная и, я бы даже сказала, «больная» тема для многих регионов — это сфера здравоохранения. Что можете рассказать об этом направлении в работе Общественной палаты Башкортостана?

— У нас есть замечательный проект, который называется «ЗдравКонтроль». Им руководит член нашей Общественной палаты Диана Фаррахова. Команда «ЗдравКонтроля» ходит по больницам и поликлиникам и выявляет типичные недостатки.

Особо отмечу: мы не для того, чтобы ругать. Поэтому по итогам таких проверок собрали всё, на что сетуют люди, а потом совместно с республиканским минздравом разработали «дорожную карту» по повышению доступности и информационной открытости медицинских учреждений. Могу сказать, что первые результаты уже есть.

— Не могу не спросить про поддержку наших ребят, участников СВО. Как у вас это организовано?

— Общественная палата республики поддержке участников СВО и членов их семей уделяет особое внимание. Члены палаты Владимир Волков, Анатолий Хомячук, Светлана Туразянова и другие постоянно собирают или отвозят гумпомощь в зону проведения СВО. Мы активно сотрудничаем с волонтерскими движениями.

Кроме того, я являюсь волонтером регионального проекта «Первая юрта» по поддержке раненых бойцов в госпиталях Луганска.

— Сейчас так много говорят про опасный контент для молодёжи. Я имею в виду профилактику деструктивного контента среди молодежи. Вы тоже этим занимаетесь?

— Да, и это, знаете, уже не просто «хочу — посмотрю». Это реальная угроза, серьезный вызов. Через музыку, через ролики в соцсетях детям и молодежи транслируют агрессию, жестокость, романтизируют наркотики и насилие. Нам важно не запрещать ради запрета — запретами ничего не решишь. Надо дать родителям и педагогам понятные инструменты и ориентиры.

Для этого в конце прошлого года Общественная палата РБ запустила серию круглых столов, конференций, направленных на профилактику распространения деструктивного контента среди молодежи. Уже в этом году на одном из таких круглых столов мы представили чек-лист для оценки песен — чтобы взрослый мог быстро понять, что за текст слушает его подросток. Не паниковать, а спокойно проверить.

— Как у вас выстроена работа с муниципальными общественными палатами и Общественной палатой России? Насколько эффективно это взаимодействие, если мы говорим о выстраивании единого гражданского общества в стране?

— Я убеждена: муниципальный уровень — самый важный, потому что он ближе всего к людям. На мой взгляд, взаимодействие Общественной палаты РБ с муниципальными палатами сегодня выстроено в целом системно и достаточно эффективно.

Мы не просто отдаём команды «сверху». Проводим совместные мониторинги, выезжаем, обучаем общественных наблюдателей, обмениваемся практиками. Уже провели 114 диалоговых площадок с жителями. Люди приходили, говорили о своих бедах, и мы вместе искали решения. Так что муниципальные палаты сегодня — это наши реальные, а не формальные партнёры, важный инструмент прямого обсуждения актуальных вопросов на местах.

Что касается Общественной палаты России — мы постоянно с ними на связи. Активно участвуем в федеральных проектах, экспертных обсуждениях, обучающих программах, перенимаем лучшие практики. Нам важно быть частью большой системы, но при этом не забывать, что главное — это живой человек в конкретном дворе. Наша задача — чтобы эта система оставалась живой, практикоориентированной и действительно работающей в интересах людей.

— В сентябре 2026 года нашу страну ждет очень важное событие — выборы в Госдуму РФ. Как Общественная палата Башкортостана намерена участвовать в подготовке к выборам и их проведению? Не забудем и про выборы в Общественную палату России. Хотелось бы услышать ваше мнение и на этот счет.

— Нас действительно ждёт масштабный избирательный цикл. В Единый день голосования 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва, а также выборы в представительные органы местного самоуправления: Совета ГО город Уфа и советов двух сельских поселений в Аургазинском и Белорецком районах.

У нас надежная команда и наша задача — чтобы выборы были максимально честными и прозрачными. Планируем подготовить в республике более 10 тысяч общественных наблюдателей. Среди них будут и блогеры.

И, конечно, участвуем в формировании нового состава Общественной палаты России. Работу в девятом составе Общественной палаты РФ продолжит Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана, очень опытный человек.

В целом наша позиция остается неизменной: общественный контроль должен быть объективным, открытым, выстроенным на системной подготовке наблюдателей и прозрачном взаимодействии всех участников процесса. Ключевая цель этой работы — укрепление доверия граждан к избирательной системе и институтам власти. Без доверия никакая система не работает.