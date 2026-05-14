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11:45 (UTC+5), 14 Мая 2026

От поля до тарелки: как Башкирия стала эталоном в вопросах детского питания

Эксперты, чиновники и производственники обсудили, как республика выстраивает уникальную систему «прозрачного обеда», где во главе угла стоят здоровье ребенка и поддержка местных производителей.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Башкирии вопрос школьного питания давно перестал быть просто «хозяйственным пунктом» в повестке. Это тема номер один. Глава республики Радий Хабиров поставил перед профильными ведомствами и главами районов четкую задачу: контроль качества должен быть бескомпромиссным.

– Мы сделали очень большой шаг вперёд и можем этим гордиться. Наладили питание наших детей. Навели порядок в пищеблоках, закупили новую посуду, серьёзно разнообразили меню. Сформировался и хороший пул операторов социального питания. В результате этой работы наши школьные столовые регулярно признаются лучшими в России, – сказал руководитель региона. – Таким образом, мы прошли этап стабилизации этой сферы. Теперь давайте подумаем, что мы вместе можем сделать, чтобы и дальше двигаться вперёд.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Именно этому вопросу был посвящён очередной съезд Ассоциации предприятий социального питания РБ, который накануне прошел в Чишминском районе.

В республике уже несколько лет выстраивают уникальную систему, где во главе угла стоят здоровье ребенка и поддержка местных производителей. Такая тесная работа с местными производителями, в том числе сельхозкооперативами, дает отличные результаты. На сегодняшний день доля местной продукции в детском рационе составляет около 80%. Снизилось и число жалоб на качество блюд в школьных столовых.

Чишминский район был выбран площадкой съезда неслучайно. Здесь наглядно видна та самая формула успеха, которую транслирует руководство региона: местное сырье + современная переработка = безопасная тарелка.

Делегация во главе с замминистра торговли и услуг Константином Климиным и руководителем Роспотребнадзора Анной Казак начала маршрут с яблоневых садов Чишминского плодоовощного питомника. Здесь внедряют технологии интенсивного садоводства и умного полива. Результат: натуральные продукты без лишней «химии» прямым рейсом отправляются в школы и больницы.

пресс-служба ОП РБ
пресс-служба ОП РБ
Фото: пресс-служба | ОП РБ
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«Использование местной продукции позволяет нам выстраивать прозрачную цепочку — от поля до стола. Это стабильность меню и контроль состава в течение всего года», — подчеркнула Энже Ахмадуллина, председатель Ассоциации предприятий социального питания РБ.

Следующая точка — завод «ВкусЛайн». Это не просто пищевое производство, а современный хаб, снабжающий более 800 учреждений республики. Мясные полуфабрикаты, сырники и инновационная реторт-упаковка — здесь доказывают, что школьный обед может быть и полезным, и современным. Развитие таких площадок — прямой ответ на запрос Главы республики о модернизации производственной базы.

Одной из самых живых тем обсуждения стало внедрение вариативного меню. В Уфе, Сибае и Нефтекамске школьники уже начинают выбирать блюда по вкусу, как в настоящих кафе. Константин Климин призвал Роспотребнадзор активнее поддерживать этот тренд, ведь когда ребенку вкусно и у него есть выбор — тарелки остаются пустыми.

Однако в сельских районах ситуация иная: родители часто голосуют за проверенное временем цикличное меню. И здесь на первый план выходит еще одно поручение Радия Хабирова — обновление материально-технической базы пищеблоков. Чтобы готовить «как в ресторане», школьные кухни должны быть оснащены по последнему слову техники.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Казак поблагодарила операторов питания за открытость. Контроль — это не только штрафы, это прежде всего совместная работа над ошибками.

пресс-служба ОП РБпресс-служба ОП РБ
Фото: пресс-служба | ОП РБ

Итог встречи очевиден: Башкирия уверенно держит курс на продовольственный суверенитет в социальной сфере. Когда яблоки растут в соседнем районе, а котлеты лепят на местном заводе под строгим надзором ведомств и родительского контроля, за качество питания можно быть спокойным.

Работа продолжается, ведь, как неоднократно отмечал Глава республики, в вопросах здоровья детей мелочей не бывает. Система работает, а «башкирский стандарт» школьного обеда становится знаком качества, на который стоит равняться.

Ранее на III Республиканском форуме региональных операторов в Уфе директор Федерального центра мониторинга качества питания Валентина Иванова отмечала, что республика активно наращивает долю регионального сырья и внедряет лучшие практики, которые затем тиражируют в других регионах страны.

«Опыт Башкирии уникален тем, что продукция, выращенная на полях республики, перерабатывается местным производителем и напрямую, минуя многочисленных посредников, поступает в школьные столовые. Это позволяет не только строго контролировать качество и свежесть продуктов на каждом этапе — от поля до тарелки, но и существенно снижать стоимость рациона. Благодаря такому замкнутому циклу школьники Башкортостана получают полноценное, здоровое и разнообразное питание, обогащенное свежими овощами и фруктами, – сказала она. – Республиканский проект является одним из самых передовых в России и его практика полностью соответствует целям федеральной программы «Школьное питание». Мы уже рекомендовали его для детального изучения и тиражирования в других регионах страны как успешный пример эффективной организации обеспечения детей качественным и доступным питанием».
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