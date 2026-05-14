От поля до тарелки: как Башкирия стала эталоном в вопросах детского питания

Именно этому вопросу был посвящён очередной съезд Ассоциации предприятий социального питания РБ, который накануне прошел в Чишминском районе.

В республике уже несколько лет выстраивают уникальную систему, где во главе угла стоят здоровье ребенка и поддержка местных производителей. Такая тесная работа с местными производителями, в том числе сельхозкооперативами, дает отличные результаты. На сегодняшний день доля местной продукции в детском рационе составляет около 80%. Снизилось и число жалоб на качество блюд в школьных столовых.

Чишминский район был выбран площадкой съезда неслучайно. Здесь наглядно видна та самая формула успеха, которую транслирует руководство региона: местное сырье + современная переработка = безопасная тарелка.

Делегация во главе с замминистра торговли и услуг Константином Климиным и руководителем Роспотребнадзора Анной Казак начала маршрут с яблоневых садов Чишминского плодоовощного питомника. Здесь внедряют технологии интенсивного садоводства и умного полива. Результат: натуральные продукты без лишней «химии» прямым рейсом отправляются в школы и больницы.