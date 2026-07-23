В Башкирии предложили выяснить, готовы ли жители помогать бездомным

В Уфе на круглом столе «Трудовая адаптация граждан без определённого места жительства, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, механизмы и перспективы развития» председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина заявила о необходимости системного подхода к проблеме бездомности. Круглый стол состоялся накануне в Общественном просветительском центре, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

По словам Энже Ахмадуллиной, официальная статистика по числу бездомных в России носит лишь приблизительный характер: значительная часть людей остаётся вне реестров и не обращается в государственные службы, в том числе из‑за «скрытой бездомности».

Социологические данные показывают, что около 85% бездомных — мужчины; средний стаж бездомности у мужчин составляет почти шесть лет, у женщин — около восьми. При этом лишь порядка 12% имеют высшее или неполное высшее образование, 44% — среднее. В уязвимой группе — не только отдельные граждане, но и целые семьи, включая матерей с детьми.

Ключевым фактором риска спикер назвала длительность бездомности свыше года: за этот срок человек нередко утрачивает прежние социальные связи и усваивает нормы уличного сообщества, что осложняет последующую реинтеграцию.

На федеральном уровне отдельного профильного закона, регулирующего положение лиц без определённого места жительства, пока нет. Однако действующее трудовое и социальное законодательство уже содержит важные гарантии. В частности, Трудовой кодекс запрещает отказывать в приёме на работу из‑за отсутствия регистрации, а работодатель обязан оформить письменный договор в течение трёх рабочих дней с момента выхода сотрудника на рабочее место.

Между тем, в Башкирии уже приняты региональные меры поддержки. Поправки в Закон РБ «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан» относят лиц без определённого места жительства к категории получателей бесплатных социальных услуг в полустационарной форме. В июне 2026 года Госсобранием — Курултаем РБ закреплена роль некоммерческих организаций как партнёров государства в сфере социальной поддержки.

На практике помощь оказывают центры социальной адаптации. Например, уфимский центр «Переправа», где людям помогают восстановить документы и оформить временную регистрацию. Для финансирования таких проектов используются конкурсы Фонда президентских грантов, Фонда грантов Главы РБ, а также субсидии для социально ориентированных НКО.

Вместе с тем профильные организации отмечают, что без долгосрочного сопровождения и комплексной психолого‑правовой поддержки до трети тех, кто начал возвращаться к нормальной жизни, могут снова оказаться на улице.

Поэтому Энже Ахмадуллина предложила провести опрос и анкетирование населения, чтобы выяснить уровень осведомлённости граждан о проблеме и их готовность участвовать в помощи бездомным.

«Тема, которую мы затрагиваем сегодня, касается не сухих отчётных показателей, а базовых вопросов человеческого достоинства и социальной справедливости. Люди, оказавшиеся вне привычного социального контура, нуждаются не только в разовой помощи, но и в бережном, системном сопровождении. Наша общая задача — выстроить такую модель взаимодействия, которая будет работать и возвращать граждан к полноценной жизни», — подчеркнула председатель Общественной палаты РБ.

Ранее Энже Ахмадуллина заявила о том, что общество Башкирии взяло курс на открытость.