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13:08 (UTC+5), 08 Июля 2026

В России повысят уровень зашиты сбережений граждан

Председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина прокомментировала предстоящие изменения в федеральный закон «Антифрод 2.0».

Фото: Валерий Шахов | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
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Изменения в закон «Антифрод 2.0» вступают в силу уже в следующем году. Кредитные организации с клиентов будут сканировать устройства на вредоносное ПО перед каждой операцией. Если оно обнаружено, то перевод отклонят, предложат провести операцию в офисе или с другого гаджета. В случае, если банк допустит перевод со взломанного телефона, он обязан вернуть деньги, уточняет Lomovka. Регионы в канале Макс.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина, защита россиян от мошенников выходит уже на уровень вопросов государственной безопасности.

«От лица общественности отмечу: мы приветствуем системный подход, предусматривающий ответственность банков за пропущенные подозрительные переводы, обязательный контроль со стороны операторов связи, а также разумное ограничение количества банковских карт. Все эти меры должны существенно осложнить деятельность мошенников и повысить уровень защиты сбережений граждан, — заявила Энже Ахмадуллина. — Вместе с тем, поддерживая борьбу с мошенничеством, видим два принципиальных вопроса, требующих дополнительного обсуждения. Первый — как будет обеспечена корректная работа сканирующих механизмов на старых устройствах. Второй — какие гарантии предусмотрены для того, чтобы данные проверки не использовались банками в иных целях. Считаю, разработчикам нужно об этом подумать уже сегодня».

Ранее председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина рассказала Башинформу, какой опыт Башкортостана может лечь в основу общероссийских практик.

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