Общественники Башкирии провели большой детский праздник в уфимском хосписе

Члены Общественной палаты Башкирии, Союза женщин РБ, Ассоциация предприятий социального питания РБ, Башкирская ассоциация молодых юристов и ООО «Центр питания» провели детский праздник в уфимском хосписе.

Дети получили подарки, большие воздушные шары, вкусное мороженое и стали главными героями веселой программы с участием аниматоров. Ребята рисовали мелками на асфальте, катались на лошадях, делали зарядку, соревновались в перетягивании каната. Общественники региона прошлись по палатам хосписа, поздравили маленьких пациентов и их родителей с Международным днем защиты детей.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина, дети не могут выбирать мир, в котором растут. Этот мир создают взрослые.

«Поэтому так важно, чтобы в этом мире, несмотря ни на что, у каждого ребёнка было место для радости, улыбки и маленького чуда, — заявила Энже Ахмадуллина. — Искренние эмоции, детский смех, сияющие глаза — праздник получился ярким и насыщенным не только для маленьких подопечных хосписа, но и для детей сотрудников и волонтёров. Спасибо всем, кто помог сделать этот день добрым, светлым и красивым. И пусть у каждого ребёнка, несмотря ни на что, будет детство — с улыбками, заботой, теплом и верой в хорошее».

О том, как Башкирия стала эталоном в вопросах детского питания, читайте в этом материале Башинформа.