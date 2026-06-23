Новый состав Общественной палаты РФ утвердил 19 профильных комиссий

Секретарем Общественной палаты РФ избрана Лидия Михеева.

Первым заместителем секретаря ОП России избран Вячеслав Бочаров. На пленарном заседании также утвердили заместителей секретаря палаты. Ими стали Александр Галушка, Владислав Гриб, Оксана Драпкина и Александр Школьник.

Председателем комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций избран Рифат Сабитов. Его первым зампредом стал Дмитрий Киселев.

Председателем комиссии по вопросам здоровья избран Николас Дайхес. Комиссию ОП России по вопросам семьи возглавил Сергей Рыбальченко.

Председателем комиссии по поддержке ветеранов и членов их семей избран Владимир Горох. Комиссию Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти возглавила Ольга Голышенкова.

Председателем комиссии ОП РФ по вопросам науки и образования избрана Оксана Гаман-Голутвина. Председателем комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции стал Владимир Зорин.

Председателем комиссии ОП Росси по культуре и сохранению духовного наследия избрана Ирина Великанова. Комиссию по развитию креативных индустрий возглавил Роман Карманов.

Председателем комиссии по городской и окружающей среде стал Александр Панин. Председателем комиссии по экономике и трудовым отношениям избран Борис Алешин.

Комиссию по развитию АПК и сельских территорий возглавил Айгун Магомедов. Председателем комиссии по добровольчеству и молодежной политике стал Павел Савчук.

Председателем комиссии ОП России по социальному партнерству и благотворительной деятельности избран Александр Ткаченко. Председателем комиссии по развитию некоммерческого сектора стала Елена Тополева-Солдунова.

Комиссией по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив будет руководить Константин Корсик. Председателем комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан избран Максим Григорьев.

Председателем комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК избран Михаил Аничкин. Комиссию по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии возглавил Владимир Рогов.

Руководителем межкомиссионной рабочей группы по подготовке проекта ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в РФ избрана Лидия Михеева. Руководителем межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту стал Вячеслав Бочаров. Руководителем межкомиссионной рабочей группы по обеспечению взаимодействия с общественными советами при федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации избран Владислав Гриб.

Справочно. Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, в функции которого входит взаимодействие жителей с органами власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года. В девятый состав вошли 172 человека. Новый состав Общественной палаты РФ будет работать до 2029 года.

Напомним, по итогам 2025 года Общественная палата Башкортостана вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности, по информационной открытости — в тройку, по медиаактивности — в десятку. О том, как общество республики взяло курс на открытость, читайте в интервью Башинформа с председателем Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллиной.