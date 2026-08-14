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14:49 (UTC+5), 14 Августа 2026

ГК «Садовое кольцо» завершает устройство инженерных сетей в домах второй очереди «Терле Парк»

Фото: ГК «Садовое кольцо» | предоставлено ГК «Садовое кольцо»
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Жилой комплекс оснащен современными и высокотехнологичными решениями в области коммунальных систем. Строители уже завершили монтаж сетей отопления и водоснабжения, проложили воздуховоды во всех трех корпусах второй очереди «Терле Парк».

Также активно ведется работа над устройством систем электроснабжения и слаботочных сетей. Их готовность составляет 70–90% в зависимости от корпуса. Кроме того, продолжаются фасадные работы на всех трех корпусах — строители монтируют облицовочные панели. Во дворе идет укладка тротуарной плитки и асфальтового покрытия.

Первая очередь ЖК «Терле Парк» была сдана в IV квартале 2025 года. Сейчас квартиры в готовых домах можно купить с выгодой до 3 млн руб. — до 31 августа на все лоты действуют скидки до 20%. Цены на готовые квартиры стартуют от 7,4 млн руб., а на лоты во второй очереди — от 5,2 млн руб.

ЖК «Терле Парк» — жилой комплекс «комфорт+» класса в Кировском районе Уфы, состоящий из шести корпусов переменной этажности от 10 до 29 этажей. Застройщик — ГК «Садовое кольцо». Дома строятся на улице Авроры в микрорайоне «Зеленая Роща», рядом с лесопарковой зоной и рекой Уфа. Локация сочетает природное окружение и удобный доступ к городской инфраструктуре.

Территория комплекса будет закрытой, с благоустроенным двором без машин, прогулочными маршрутами и спортивными площадками. Внутренняя инфраструктура включает торговые галереи, зоны отдыха, воркаут-зоны и беговые дорожки.

ГК «Садовое кольцо» предоставлено ГК «Садовое кольцо»
Борис Дмитриев предоставлено ГК «Садовое кольцо»
Борис Дмитриев предоставлено ГК «Садовое кольцо»
Фото: ГК «Садовое кольцо» | предоставлено ГК «Садовое кольцо»
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