Муса Гареев — на карте мира: как увековечат имя башкирского летчика

Имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева скоро будет увековечено на карте мира. Безымянный мыс на архипелаге Новая Земля получит название «Гареев». Подвиги Мусы Гареева в годы Великой Отечественной войны известны многим, но не все знают, что он был одним из первых летчиков-героев, покоривших Арктику. О том, как имя Гареева появится на карте мира, и о секретных заданиях летчика в интервью «Башинформу» рассказал председатель Содружества ветеранов гражданской авиации Башкирии Рифгат Денисламов.
Мыс в Архангельской области с координатами 71°49,7' северной широты, 51°26,2' восточной долготы будет назван именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Как ранее сообщало информагентство, Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу ветерана гражданской авиации Рифгата Денисламова и обратился к Архангельскому областному собранию депутатов. Предложение получило одобрение на федеральном и региональном уровнях: его поддержали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому региону и Архангельское региональное отделение Русского географического общества.
Рифгат Денисламов из Илишевского района, 42 года жизни посвятил профессии летчика. После выхода на пенсию он стал еще больше изучать биографию своего прославленного земляка Мусы Гареева. По словам Денисламова, идея увековечить имя героя в Архангельской области, на Новой Земле является неслучайной.
«В послевоенные годы Муса Гареев служил в Авиационной дивизии особого назначения. Он выполнял специальные задания в Арктике, часто летал над этими арктическими островами. Как вспоминает его сын Евгений Гареев, в коридоре всегда стоял „тревожный чемоданчик“ — Гареева вызвать могли и днем, и ночью, а командировка могла продолжаться несколько недель. Он никогда не делился подробностями своих заданий, — рассказывает Рифгат Денисламов. — В 1948 году Муса Гайсинович участвовал в секретной высокоширотной экспедиции „Север-2“. Советские летчики доказали возможность базирования истребителей на дрейфующих льдах Арктики для перехвата американских бомбардировщиков. Они совершили более сотни посадок на льдину».
«В 1955 году он получил спецзадание в Арктику. Льдина, на которой находилась полярная станция „Северный полюс-4“, треснула. Муса Гареев умудрился сесть на эту льдину, забрать полярников, а потом еще и взлететь. В то время в самолетах никаких специальных современных систем не было, борт запрашивал местоположение у диспетчера и посадку определяли на линейке. Держать самолёт именно в том коридоре, на который указал диспетчер, было не так-то просто. Но совершившему более 250 боевых полетов Мусе Гарееву все было по силам. Он точно рассчитывал скорость ветра и всегда умело учитывал географические данные местности.
Позже он летал и в Индонезию, и в Афганистан, и в страны Африки — многие данные об этих миссиях до сих пор остаются засекреченными. Хочу также добавить, что Муса Гареев был очень преданным своей малой родине. Когда летал по стране, всегда брал запасным аэродром Уфы. Из Москвы он мог запросто прилететь в нашу столицу. За успешное выполнение заданий в 1955–1956 годах Муса Гареев получил сразу две Красные Звезды, что было редчайшей наградой для советских солдат в мирное время, такие позже вручали только в годы Афганской войны», — делится бывший авиаинженер.
Процесс присвоения арктическому мысу имени Мусы Гареева был осложнен тем, что многие данные о герое засекречены, говорит Рифгат Денисламов.
«Мы обратились в Министерство обороны за архивными документами. Нужно было подтверждать подвиги Гареева в арктических миссиях. Большую помощь оказал сын летчика, Евгений Мусович написал письмо губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. На подготовку документов ушло три с лишним года. Нашу инициативу поддержал Глава республики Радий Хабиров, он обратился в Архангельское областное Собрание депутатов. После этого дело пошло быстрее. Депутаты приняли постановление об одобрении нашей инициативы. Также совет депутатов муниципального образования «Новая Земля» поддержал предложение. Сегодня документы находятся в Росреестре. Мы ожидаем, что через три-четыре месяца все процедуры будут завершены, и мы увидим имя нашего легендарного земляка на карте мира», — рассказал Денисламов.
105-летие легендарного летчика Мусы Гареева в 2027 году ветераны гражданской авиации планируют отметить на Новой Земле. На архипелаге торжественно откроют мыс «Гареев». Также юбилейные мероприятия проведут и в Башкирии.
Справка
Муса Гареев — дважды Герой Советского Союза. На фронте сражался на легендарном штурмовике Ил-2. Он прошел путь от Сталинграда до Пиллау, совершил 250 боевых вылетов. В 1943 году в ходе освобождения Донбасса Муса Гареев уничтожил до полутора десятков самолетов на аэродроме противника.
Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем. Новое подразделение будет носить имя нашего прославленного земляка, военного лётчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.