Муса Гареев — на карте мира: как увековечат имя башкирского летчика

Имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева скоро будет увековечено на карте мира. Безымянный мыс на архипелаге Новая Земля получит название «Гареев». Подвиги Мусы Гареева в годы Великой Отечественной войны известны многим, но не все знают, что он был одним из первых летчиков-героев, покоривших Арктику. О том, как имя Гареева появится на карте мира, и о секретных заданиях летчика в интервью «Башинформу» рассказал председатель Содружества ветеранов гражданской авиации Башкирии Рифгат Денисламов.

Мыс в Архангельской области с координатами 71°49,7' северной широты, 51°26,2' восточной долготы будет назван именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Как ранее сообщало информагентство, Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу ветерана гражданской авиации Рифгата Денисламова и обратился к Архангельскому областному собранию депутатов. Предложение получило одобрение на федеральном и региональном уровнях: его поддержали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому региону и Архангельское региональное отделение Русского географического общества.

Рифгат Денисламов из Илишевского района, 42 года жизни посвятил профессии летчика. После выхода на пенсию он стал еще больше изучать биографию своего прославленного земляка Мусы Гареева. По словам Денисламова, идея увековечить имя героя в Архангельской области, на Новой Земле является неслучайной.

«В послевоенные годы Муса Гареев служил в Авиационной дивизии особого назначения. Он выполнял специальные задания в Арктике, часто летал над этими арктическими островами. Как вспоминает его сын Евгений Гареев, в коридоре всегда стоял „тревожный чемоданчик“ — Гареева вызвать могли и днем, и ночью, а командировка могла продолжаться несколько недель. Он никогда не делился подробностями своих заданий, — рассказывает Рифгат Денисламов. — В 1948 году Муса Гайсинович участвовал в секретной высокоширотной экспедиции „Север-2“. Советские летчики доказали возможность базирования истребителей на дрейфующих льдах Арктики для перехвата американских бомбардировщиков. Они совершили более сотни посадок на льдину».