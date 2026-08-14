Чистая прибыль Совкомбанка за 6 месяцев по МСФО выросла в 2,6 раза до 45 млрд рублей

Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, с 17,5 до 45,3 млрд рублей. Нерегулярные статьи уменьшали прибыль в обоих периодах, поэтому весь её рост обеспечен регулярным бизнесом. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 19,5 до 49,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%. Стоимость фондирования снизилась с 17,4% до 12,4%. Чистый процентный доход вырос на 70,4% и составил 124,7 млрд рублей.

Во втором квартале чистая прибыль составила 25,6 млрд рублей, на 30% больше, чем в первом квартале, и в 5,1 раза больше, чем годом ранее.

Результат корпоративного бизнеса до налога составил 37,5 млрд рублей против 46,0 млрд. Портфель вырос на 22,8%, до 1 785 млрд рублей. Комиссии за выдачу банковских гарантий достигли 13,3 млрд рублей, рост на 24,0%. Портфель банковских гарантий, аккредитивов и поручительств вырос до 1 166,9 млрд рублей.

Средства клиентов составили 3 237 млрд рублей. Средства юридических лиц достигли 1 989 млрд рублей, средства физических лиц – 1 248 млрд рублей. Доля текущих счетов и средств до востребования выросла до 20,7% с 19,2% на конец 2025 года.

Выручка по договорам страхования составила 46,7 млрд рублей против 46,1 млрд. «Капитал Лайф Страхование Жизни» перешла под контроль группы 31 марта 2026 года. Во втором квартале компания добавила 1,2 млрд рублей к чистой прибыли Группы. «Капитал Медицинское Страхование» консолидирована с 18 мая 2026 года. Доход от выгодного приобретения обеих компаний составил 3,8 млрд рублей.

Комментарий Сергея Хотимского, первого заместителя председателя правления

«Год назад мы говорили, что дорогие пассивы временно сжимают маржу. По мере их переоценки маржа должна была начать восстанавливаться даже при стабильной ключевой ставке. Снижение ставки только ускоряет этот процесс. С минимума 4,3% в первом квартале 2025 года чистая процентная маржа росла пять кварталов подряд. В первом квартале этого года она достигла 7,0%, а во втором – уже 7,6%.

За первое полугодие мы заработали 85% чистой прибыли за весь прошлый год. При этом доходность капитала акционеров, 21%, все еще ниже целевого уровня. Мы рассчитываем на ее дальнейшее восстановление.

Рост прибыли увеличивает капитал и возможности для его использования. Капитал на акцию вырос до 19 рублей, при этом акция торгуется гораздо дешевле. При распределении капитала мы сравниваем покупку собственных акций, органический рост и M&A. Капитал должен работать там, где он дает акционерам наиболее высокую доходность. В июне страховая компания Группы запустила программу покупки акций Совкомбанка объемом 2 млрд рублей в квартал. Менеджмент также продолжает увеличивать свою долю в банке. С начала года совокупная прямая и косвенная доля выросла примерно с 50% до 52%.

У банка – достаточный запас капитала как для органического роста, так и для новых сделок. Если появятся хорошие активы по разумной цене, мы готовы их рассматривать».