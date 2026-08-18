Банк Уралсиб поддержал Всероссийский слет любителей авиации «Открытое небо»

В Кушнаренковском районе Башкортостана прошел XX Всероссийский слет любителей авиации «Открытое небо», посвященный 15-летию аэродрома «Первушино». Партнером мероприятия выступил банк Уралсиб. Трехдневная программа объединила пилотов из разных регионов России и ближнего зарубежья, а основной день слета собрал около 9 тысяч гостей.
Для зрителей подготовили воздушную программу с участием самолетов разных классов и типов. Три часа без перерыва над аэродромом проходили показательные полеты и выступления пилотов.
Одним из ярких моментов стало выступление кандидата в мастера спорта по высшему пилотажу Александра Руткевича. На спортивном самолете Pitts S-2B он продемонстрировал сложные фигуры в небе. Среди самолетов, поднявшихся в небо, был и восстановленный По-2 1942 года выпуска – самый старый участник слета. За штурвалом биплана выступил Евгений Смирнов. Воздушную программу дополнило показательное выступление парашютистов: спортсмены приземлились с государственными флагами России и Башкортостана прямо перед зрителями.
До основного дня слета летчики и представители авиационной отрасли встретились на семинаре, где обсудили создание новых аэродромов и посадочных площадок, а также развитие частного авиационного туризма. Одним из спикером стала Мария Водопьянова, внучка легендарного летчика Михаила Водопьянова. Она представила предложения по развитию авиационного туризма, связанные с сохранением памяти о первых Героях. На встрече также презентовали обновленный бренд авиационного учебного центра в Уфе.
Для гостей работала и наземная программа: детские зоны, аквагрим, батуты и фуд-корт с участием уфимских заведений.
«Открытое небо» – не первое событие, которое Уралсиб поддержал в этом году. В Уфе банк также выступил партнером конноспортивного мероприятия на ипподроме «Акбузат».
При этом поддержка банка не ограничивается столицей: Уралсиб участвует в спортивных, семейных и общественных проектах в городах и районах республики, где таких событий проходит меньше. Так, в Нефтекамске банк поддержал детские соревнования по мотокроссу, а в Янауле семейный фестиваль сбережений и инвестиций. Как отмечают в банке, для Уралсиба быть частью жизни Башкортостана – это не только работать с людьми и бизнесом, но и поддерживать проекты, которые важны для городов и районов республики.
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