Честно и откровенно: встреча Радия Хабирова с руководителями СМИ Башкирии

Откровенное общение продлилось 2,5 часа. За это время Радий Хабиров ответил на десятки вопросов, которые касались самых острых тем: стабилизация ситуации с поставками топлива, модернизация существующих и открытие новых производств, кризис судебной власти в регионе, сохранение республиканских активов. Руководитель республики перед началом встречи отметил, что готов ответить практически на все вопросы и прокомментировать темы, которые волнуют журналистов, а значит и аудиторию СМИ, которые они представляют.

Баланс между мирной и военной составляющей экономики

Социальные обязательства перед жителями республики выполняются в полном объеме и в Башкирии удается сохранять баланс между мирной и военной составляющей экономики.

«Главное в бюджете – это социальные расходы, и на это всегда особое внимание. В этом году мы идем достаточно уверенно. Я всегда был противником милитаризации нашей жизни. Каждый должен делать свою работу, военнослужащие в зоне СВО решают задачи, поставленные Президентом. Здесь мы выполняем свои задачи, чтобы работала нормально экономика, чтобы жители наши жили в комфортных условиях и многое другое. В этом году мы видим рост промышленного производства, по итогам семи месяцев рост на 7%. Мы уверенно идём, и надеемся, что к концу года, может быть, даже плюс десять процентов добавим. Не думаю, что нас ждёт милитаризация какая-либо нашей экономики. Все, что связано с СВО, производится на предприятиях оборонки, гражданские предприятия занимаются выпуском своей продукции. У нас этот баланс вполне себе сохраняется, нам в этом плане удаётся держать ситуацию», – отметил Радий Хабиров.

По его мнению, для развития экономики нужно заниматься модернизацией существующих производств и открывать новые предприятия.

«К сожалению, сегодня в силу объективных причин у государства не так много осталось мер поддержки для инвесторов. Мы выделяем землю под новые производства без торгов, за что меня иногда критикуют. Но за всё это время я не знаю ни одного случая, чтобы нас где-то обманули. Потому что, если инвестор за три года на этой земле ничего не делал, мы можем согласно контракту забрать её. У нас сейчас не так много денег, раньше мы давали субсидии на подведение коммуникаций. Сейчас мы это не делаем. Но все равно удивляет, что семь лет у нас каждый год рост инвестиций шёл. В этом году пока непросто все. Я всегда употребляю термин «очень непросто». За этот год я уверен, а следующий жизнь покажет», – отметил Радий Хабиров.

Бензин на заправках и атака беспилотников на нефтянку

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его мнению, текущая ситуация с бензином неразрывно связана с общими процессами в стране и к этому нужно относиться с пониманием.

«Нам всем надо быть ответственными, люди должны понимать процессы. Это как переливающийся сосуд. Не получится жить в закрытом пространстве. Как только мы видим проблему в одном регионе, который соседствует с нами, понятно, что и у нас начинаются сложности. Ситуация постепенно нормализуется. Уже нет больших очередей, мы также начали «напитывать» топливом частные заправки. Люди начали понимать и немного успокаиваться», – пояснил руководитель республики.

Отдельное внимание Радий Хабиров уделил влиянию атак беспилотников на работу предприятий.

«Когда происходит атака, приходится останавливать производство. Мы должны очень ответственно обеспечить оборону. Этим и занимаемся сейчас. Мы создали отряд "БАРС", они уже встали на боевую работу, вооружены. У них контракт с Минобороны России касается только выполнения задач на территории республики – никаких отправок в зону СВО не предусмотрено. Также бойцам "БАРСа" предоставляются различные меры социальной поддержки», – отметил Глава республики.

Новые проекты Башкирии

Главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов спросил у Главы региона, приходится ли откладывать реализацию крупных проектов до лучших времен.

Глава региона заявил, что в республике не отказались даже от самых крупных объектов из-за финансов.

«Тот же кампус если взять, то мы стройку не останавливаем. Более того, кампус фактически построим на год раньше, чем мы взяли обязательства перед правительством России.

У нас большой федеральный проект, стадион легкоатлетический. Проект сделали, в экспертизу сдали, понимаем источники финансирования. Сидим, как говорится, с сжатыми кулаками, ждём, когда можно рвануть. Центр прогресса бокса. В этом году начнём его проектировать. Дворец науки и технологий РБ, по нему мы вправо просто отодвигаем, там достаточно большие инвестиции.

Мы сделали большие проекты по двум мостам. Проект, который называется «Мост в районе "Меги"» с примыканием — он в очень высоком старте находится, масштабный проект, сумма его пока шестьдесят четыре миллиарда. Он уже тоже в бюджете сидит, начало работ, по-моему, в двадцать девятом году, мы сейчас работаем на то, чтобы его перенести влево даже. Мы строим математический лицей.

Да, мы перенесли вправо многие вещи, но отказываться от них упорно не хотим. Мы проходим через определенные трудности», – сказал Радий Хабиров.

Продажа акций «Башнефти» и будущее госпредприятий Башкирии

Власти Башкирии сохранят в собственности республики «Башспирт» и «Башкиравтодор».

«"Башспирт", может быть, его лучше было бы и продать, такой сложный бизнес, с другой стороны — зачем продавать? Он работает, мы открыли пять лет назад новое производство, оно сильно нам помогает. Раиф Рамазанович (Абдрахимов – прим. ред.) сумел выстроить там эффективный менеджмент, предприятие эффективно работает, увеличивает продажи. У нас свои спиртовые заводы. Конечно, я не могу сказать, что в компании все идеально. У "Башспирта" есть определенная закредитованность, довольно в разумных значениях, но не могу сказать, что это такой уж шикарный актив и что за хорошие деньги его продать можно», — отметил Глава республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «Башспирт» вошел в топ-15 крупнейших производителей алкоголя в России по итогам 2025 года и занял 11-е место, сохранив ту же позицию, что и годом ранее. За прошлый год компания произвела 5,9 млн декалитров продукции, а её выручка составила 11,6 млрд рублей.

Радий Хабиров отметил, что республика никогда не собиралась продавать активы «Башкиравтодора», хотя были и желающие купить компанию.

«В обозримом будущем я не вижу необходимости приватизации, он нужен нам самим. Мы приняли невероятные усилия после прошлогодней попытки рейдерского захвата, мы корзину заказов компании очень хорошо наполнили, поэтому посмотрим, насколько это стабилизирует работу. Пока мы на пути стабилизации предприятия, но из пропасти мы его вытащили», — сказал руководитель республики.

Глава региона напомнил, что были желающие купить и уфимский аэропорт, и башкирские санатории.

«Было много предложений купить наш аэропорт. Но для чего это делать? Получить деньги единовременно? А аэропорт приносит прибыль ежегодно, выполняет социальные функции и занимает существенное место в экономике республики», – говорил ранее Радий Хабиров на прямой линии с жителями в ноябре прошлого года.

Напомним, что неизменной остается позиция Главы Башкортостана и по поводу башкирских санаториев. Радий Хабиров считает, что санаторно-курортный комплекс должен остаться в республике.

«У нас восемь больших государственных санаториев. Это редкость в Российской Федерации, потому что они, как правило, приватизированы. Считаю, что здравницы выполняют большую социальную функцию, и поэтому должны быть государственными. Это наша позиция и мы будем её придерживаться, — заявил 29 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров в санатории „Красноусольск“, на совещании по развитию санаторно-курортной сферы. — При этом санатории должны сами зарабатывать. Ваш главный показатель — рост выручки, номерного фонда, оказанных услуг и, соответственно, прибыли. Важно, что по всем этим позициям наши санатории находятся в хорошем тонусе».

Для продолжения работы над новыми крупными объектами власти региона планируют продать «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти».

«Мы планируем продавать оставшийся пакет в «Башнефти». Мы в оперативные процессы не вмешиваемся. А в условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс — продавать то, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого», — сказал Радий Хабиров.

Кризис судебной власти Башкирии и какой путь выбрал бывший мэр Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров высказал и свое отношение к ситуации вокруг бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Руководитель республики заявил, что команда и. о. мэра Рустама Шарипова остается на месте.

«Никаких препятствий для работы мэрии Уфы нет. Вертикаль власти сохранилась, Рустам Шарипов работает и работает хорошо. Рустам Динисламович опытный, спокойный человек, знает дело, много не болтает. Я надеюсь, что после сентябрьских выборов новый депутатский корпус горсовета Уфы заключит контракт с Рустамом Шариповым, и мы, конечно, будем его поддерживать», – сказал Радий Хабиров.

Глава региона поддерживает решение депутатов уфимского горсовета, которые расторгли с Ратмиром Мавлиевым контракт.

«Не хотят депутаты горсовета работать с ним, и они все проголосовали за это решение единогласно. Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы. Мавлиев выбрал сам свой путь, впереди у него большие судебные процессы, это его путь и меня он не касается. Дальнейшая его судьба мне неинтересна. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы я считаю своей ошибкой, я ему доверял полностью, а меня долгое время обманывали», — прокомментировал Радий Хабиров.

Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным, в ходе которой муниципальный гараж Уфы использовался для его перевозок и перевозок некоторых судей Верховного суда, Глава республики назвал полной дискредитацией судебной системы. Он также отметил, что к нему обратились депутаты Госсобрания.

Народные избранники хотят созвать внеочередное заседание и отправить запрос от парламента Башкортостана в Высшую квалификационную коллегию судей России по ситуации, связанной с кризисом судебной власти в республике.

По словам руководителя республики, депутатов Госсобрания возмущают факты систематического использования бывшим мэром Уфы муниципального гаража администрации столицы для перевозки председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина и некоторых судей, другие нелицеприятные факты.

«Я даже пока не могу прокомментировать, на каком основании Верховный суд восстановил в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Но эти конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкортостане. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. Будем смотреть это "кино" еще какое-то время. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам. Это не кризис в республике — это кризис в судебной власти в регионе», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, на внеочередном 65-м заседании горсовет Уфы единогласно отстранил мэра города Ратмира Мавлиева от должности. Депутаты выразили негодование и резко осудили коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой столицы.

Дальнейшая карьера Андрея Назарова и информационные нападки на Главу региона

Радий Хабиров рассказал, что действующий премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров планирует избираться депутатом Госсобрания – Курултая РБ.

«Андрей Геннадьевич уже в прошлом году говорил: "Может быть, я отдохну?". Поэтому мы с ним договорились: пусть избирается депутатом, а там посмотрим. Вполне возможно, что он и бизнес будет развивать, потому что заточен на это дело. Точно могу подтвердить, что он действительно избирается депутатом Госсобрания и серьезно к этому относится. А все остальное – поживем и увидим».

Радий Хабиров откровенно высказался об информационных атаках, критике и наличии влиятельных оппонентов. Он признал, что должность главы региона всегда будет «лакомым кусочком», а власть немыслима без борьбы. Радий Хабиров подчеркнул, что не намерен молчать, если сталкивается с несправедливостью, даже если это влечет за собой новые нападки.

«Если я вижу, что что-то не так, и буду молчать, то получается, что я выполняю обязанности некачественно и не в полной мере. Молчание – это путь к потере себя как личности», – заявил он.

По словам Главы региона, его позиция продиктована не только личными убеждениями, но и ответственностью перед 4 миллионами жителей республики.

Новая система безопасности в школах Башкирии

Глава Башкортостана объявил о значительных изменениях в системе безопасности школ. По его словам, два недавних инцидента с участием детей заставили власти принять решительные меры.

«Были приняты три ключевых решения. В каждой школе будет назначен сотрудник, ответственный за безопасность. Директорам школ предложено выбрать кандидата, который будет иметь статус не ниже первого заместителя директора. За эту работу предусмотрена доплата в размере 30 тысяч рублей. Создана мобильная группа психологов, которая будет работать в школах. Их задача – анализировать ситуацию и оказывать методическую помощь педагогам в работе с детьми. И мы проанализировали работу ЧОПов, с некоторыми мы расторгли контракты, они выполняли свою работу некачественно. И будем увеличивать тарифную ставку для охранников в три раза, чтобы привлечь более квалифицированных специалистов, – рассказал Радий Хабиров.

Саммит ШОС в Уфе

В 2028 году в Уфе пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Координировать проведение мероприятия будет оргкомитет, который возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его заместителями назначены советник президента Антон Кобяков и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что Башкортостан будет готов провести мероприятие на высшем уровне и принять гостей и туристов. При этом, по мнению Главы региона, не стоит ожидать больших федеральных вложений или строительства специальных объектов.

В свою очередь советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что ключевая задача — выстроить слаженную работу ведомств, чтобы провести саммит и встречи «ШОС плюс» на достойном уровне. Внимание сосредоточат на экономическом сотрудничестве, безопасности и гуманитарных инициативах.

ШОС — межправительственная организация, основанная в 2001 году. Государства-члены: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Удивительные люди» и исполнение поручений

«Администрация Главы республики – это вообще удивительный орган. Здесь удивительные люди работают. Не такая уж огромная зарплата, власть какая-то, но это организация с огромной властью, потому что они формируют многое здесь, влияют на экономику, на общественную жизнь», – сказал Радий Хабиров.

Особая миссия у контрольного управления администрации Главы. Все поручения Радия Хабирова находятся у него на контроле. Важные поручения согласуются с Главой лично, особенно те, что связаны с поездками по районам и общением с людьми.

«Люди не любят, когда поручения давали, а они не выполнялись. Поэтому я стараюсь, чтобы все было выполнено на месте», – подчеркнул Глава республики.

После завершения встречи Радий Хабиров, отвечая на вопросы специального корреспондента ИА «Башинформ», подчеркнул, что важно выстраивать открытый диалог с жителями и подробно разъяснять суть принимаемых решений – особенно в непростое время.

«Власть становится всё ближе к людям, даёт чёткие объяснения, зачем принимаются те или иные решения. Средства массовой информации – это важнейшие проводники смыслов. Они доносят до жителей республики суть происходящего. Поэтому мы в течение нескольких часов предметно разобрали разные темы, разъяснили, почему всё складывается именно так, а не иначе. Одно дело – им давать просто какой-то релиз, а другое – сидеть с ними, и прямо предметно разжёвывать, почему вот эта ситуация возникла. А актуальных тем сейчас более чем достаточно. Разговор был откровенный и честный», – подытожил Радий Хабиров.