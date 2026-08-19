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14:59 (UTC+5), 19 Августа 2026

Радий Хабиров: Агидель – привлекательное место для развития бизнеса

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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19 августа в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новое подразделение республиканского центра «Мой бизнес».

Министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина рассказала, что обособленное подразделение будет функционировать в формате «единого окна», предоставляя предпринимателям и самозанятым услуги по информационно-консультационной поддержке по вопросам начала и ведения бизнеса, консультации по вопросам льготного финансирования для субъектов МСП и самозанятых граждан, по вопросам образовательных программ поддержки для начала и развития бизнеса и другие.

Радий Хабиров пообщался с местными предпринимателями, поинтересовался, по каким направлениям они развивают свой малый бизнес. По словам самих предпринимателей, Агидель — молодой и перспективный город, открывающий широкие возможности для развития бизнеса. Удобное географическое положение, развитая инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат делают Агидель привлекательным местом для предпринимателей.

В настоящее время в Башкортостане открыты и функционируют офисы Центра «Мой бизнес» в 13 муниципальных образованиях.

«В Агидели нет ни одного градообразующего предприятия, в этом его особенность. Поэтому здесь будущее в малом бизнесе. А малый бизнес придёт, если здесь будут хорошие преференциальные условия. Вот об этом надо думать», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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