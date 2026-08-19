Радий Хабиров: Агидель – привлекательное место для развития бизнеса

19 августа в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новое подразделение республиканского центра «Мой бизнес».
Министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина рассказала, что обособленное подразделение будет функционировать в формате «единого окна», предоставляя предпринимателям и самозанятым услуги по информационно-консультационной поддержке по вопросам начала и ведения бизнеса, консультации по вопросам льготного финансирования для субъектов МСП и самозанятых граждан, по вопросам образовательных программ поддержки для начала и развития бизнеса и другие.
Радий Хабиров пообщался с местными предпринимателями, поинтересовался, по каким направлениям они развивают свой малый бизнес. По словам самих предпринимателей, Агидель — молодой и перспективный город, открывающий широкие возможности для развития бизнеса. Удобное географическое положение, развитая инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат делают Агидель привлекательным местом для предпринимателей.
В настоящее время в Башкортостане открыты и функционируют офисы Центра «Мой бизнес» в 13 муниципальных образованиях.
«В Агидели нет ни одного градообразующего предприятия, в этом его особенность. Поэтому здесь будущее в малом бизнесе. А малый бизнес придёт, если здесь будут хорошие преференциальные условия. Вот об этом надо думать», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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