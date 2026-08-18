Бронзовый Салават Юлаев поскачет вперед к светлому будущему – мнение

Народный писатель Башкортостана Мунир Кунафин поделился с «Башинформом» своими рассуждениями:

«Салават — не только символ свободы, поэтичности, национального духа, он сын, батыр страны, который призывает нас к единству и согласию. Памятник является символом мужества, верности, патриотизма, которые живут в сердце и душе каждого жителя нашей республики. Он стал лицом республики и ее столицы. Салават встречает нас, когда приезжаем в Уфу, и мы всегда первым делом спешим увидеться с ним. Мы шли к Салавату и в дни больших праздников, крупных событий, и когда в наших душах были разрозненность, одиночество и другие тревожные мысли о судьбе страны, нации. Собирались у памятника Салавату, встречались под ним, переживали первые любовные чувства. В молодости он нам прибавлял бодрости духа, в старости дает утешение… Поистине дорог нам Салават Сосланбека Тавасиева! Сегодня судьба памятника Салавату волнует всех, от руководителя республики до школьника».

При посещении монумента национальному герою в цехе, где он сейчас находится в разобранном виде, писатель не мог сдержать чувств:

«Когда я увидел в цехе памятник Салавату, мне хотелось заплакать, глядя на лицо батыра, который вытянулся на земле. Казалось, что он настоящий, живой… Словно он мучается от ран. Гниль, проколы… Оказывается, и чугун устает, и железо ломается. Конечно, нам этот образ очень дорог, его нельзя терять. Ведь это наше богатство, бриллиант искусства!»

Мунир Кунафин подчеркнул, что воссоздание памятника в бронзе является профессионально обоснованным и долгосрочным решением. Такое решение основано на результатах научной экспертизы, поддержано профессиональным сообществом и Наблюдательным советом, а все этапы работ проходят в установленные сроки и под постоянным контролем.

«Сказали, что в будущем надо отлить памятник из бронзы. И правда. Это мнение известных в России и в мире архитекторов-скульпторов, специалистов. Главное для нас — чтобы памятник поскорее вернулся на место и простоял долго, чтобы нашему Салавату не было больно. Успокоило то, что Глава республики уточнил, когда именно он вернется на свое место: в октябре следующего года наш Салават снова займёт свое место новым, окрепшим, сияющим! Пусть на бронзовом коне скачет наш национальный герой вперед вовеки веков, ведя свой народ к светлому будущему!» – сказал Мунир Кунафин.

Ранее мы писали, как в Башкирии решается судьба памятника Салавату Юлаеву. Отметим, что исторический чугунный памятник не будет утрачен: после реставрации и консервации его планируют сохранить в защищённом музейном пространстве.