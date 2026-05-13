В Башкирии решается судьба памятника Салавату Юлаеву

Депутат Государственного собрания — Курултая РБ, публицист Шамиль Валеев поделился, что после детального осмотра элементов памятника Салавату Юлаеву убедился в его удручающем состоянии.

«Он изготовлен в брежневские времена, когда, как говорили, „экономика должна быть экономной“. В то время был применён чугун с большим количеством вкраплений шлака, и сейчас этот шлак с выветриванием за 60 лет уже вымылся и вышел на поверхность. Внутри очень много и ржавчины, и раковин, образовавшихся в результате этого вымывания, выветривания. Памятник отлит из чугуна довольно низкого качества. Причём его макет, который вышел из-под резца Тавасиева, был совершенен, — подчеркнул Шамиль Валеев. — Но когда уже отливали, на уровне металлургии, мягко говоря, была большая экономия — она и привела к тому, что памятник приобрёл раковины, трещины, истончение материала в течение полувека. Как мы понимаем, памятники — это то, что делается на века, и на них не предусмотрена плановая замена раз в 50 лет, или даже реконструкция. Сама скульптура монументальная, она находится под несколькими видами нагрузок, конь на три точки опирается и стоит он на берегу, на всех ветрах. Соответственно, это и повлияло как на внешнее, так и на внутреннее состояние элементов конной статуи, как мы увидели».

Увековечить Салавата в бронзе

Глава республики Радий Хабиров регулярно сообщает о ходе реставрации памятника. Недавно, информируя жителей республики в очередной раз, он обозначил варианты восстановления монумента.

«Какой вариант возможен? Отливается один в один такой же обновленный памятник из бронзы и, соответственно, устанавливается на прежнем месте. Возникает вопрос: что с этим памятником? Это объект культурного наследия. Он тоже собирается и сохраняется. Но учитывая, что он будет более подвержен любому ветровому, климатическому, температурному режиму, есть вариант, что он устанавливается в каком-то месте в Уфе и закрывается красивым стеклянным колпаком, чтобы люди могли приходить и прямо рядом его видеть», – сказал Радий Хабиров.

Таким образом, памятник, созданный выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым, можно восстановить и вернуть на историческое место в бронзе. Эксперты отметили, что лекала автора сохранились и помогут восстановлению. В пользу этого варианта высказался и заведующий кафедрой скульптуры факультета скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества, профессор, действительный член Российской академии художеств, член Московского союза художников, член правления Объединения московских скульпторов, народный художник России, член Наблюдательного совета по вопросу сохранения памятника Салавату Юлаеву Салават Щербаков.

«В Башкортостане можно создать музей эпоса Салавата Юлаева с историей, с подлинными башкирскими вещами, в том числе воинскими, конной упряжью. Там этот чугунный памятник, у которого есть своя история, занял бы достойное место. Он уже отработал своё, не одно поколение башкир выросло, видя его. И вот, чтобы сохранить его на века, может быть создан такой центр эпоса Салавата Юлаева, и во главе внутри, в помещении, может стоять этот памятник. Я думаю, что аналогов в мире достаточно, когда такой очень ценный шедевр, который имеет значимость для людей, для народа, музеефицируется», – сказал народный художник.

Щербаков привел в пример мировые образцы — скульптуру Давида Микеланджело, скульптуры в Летнем саду Санкт-Петербурга, у которых также были отлиты и установлены копии.

«В основном памятники создаются из бронзы, потому что бронза действительно и конструктивно лучше, и на неё не влияет атмосфера. Идея отлить памятник Салавату Юлаеву из бронзы витала в воздухе, да и сам скульптор Тавасиев хотел отлить его из бронзы. Поэтому я думаю, что это очень правильная идея — отлить памятник из бронзы, и он навеки будет парить над рекой, над горизонтами Уфы. И Глава Башкортостана, как я слышал, поддерживает эту идею, но хочет, естественно, посоветоваться с людьми, с народом. Мне кажется, надо поддержать это начинание — очень правильное, профессиональное, дальновидное и хорошее», – сказал Салават Щербаков.

Российский архитектор, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор РФ Александр Мирианашвили отметил, что восстановленный из бронзы всадник также будет считаться объектом культурного наследия.

При этом, если отреставрировать и вернуть на место Салавата Юлаева из чугунного материала, можно дать гарантию лишь на 20-30 лет. А бронзовая скульптура сможет прослужить долго — от 150 лет и более.

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Когда Салават был схвачен и сослан на каторгу в крепость Рогервик (нынешний город Палдиски в Эстонии), в царской России установили запрет на упоминание его имени. Несмотря на это, память народа через века сохранила о герое эпос «Юлай и Салават», множество сказок, преданий и легенд, кубаиров и баитов, песен и наигрышей. В ХХ-ХХI веках герою посвятили множество произведений профессионального искусства. Это бесценное наследие подтверждает огромную любовь народа к своему герою, чьи подвиги и после смерти призывают к борьбе за свободу и счастье. Образ легендарного героя Салавата Юлаева не только сохранился в сердцах людей, передаваясь из поколения в поколение, но продолжает вдохновлять и сегодня. Мы все ждем возвращения любимого памятника и надеемся, что он навеки будет парить над красавицей Агиделью.