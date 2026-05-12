В Уфе реставраторы памятника Салавату раскрыли детали его восстановления

Экскурсию провел руководитель реставрационной группы Андрей Кудрявцев, который рассказал о текущем этапе работ и особенностях восстановления памятника.
— У нас одна задача — «лечить», восстанавливать памятник, делать всё, чтобы максимально его сохранить. Памятнику вернется исторический, тёмно-серый цвет с патиной, – пообещал реставратор.
Напомним, что в настоящее время идет обсуждение будущей судьбы памятника – вернуть оригинал из чугуна или воссоздать его из бронзы. Реставратор пояснил, что, если возвращать существующий памятник на место – большую часть скульптуры придется делать заново.
– От него придется оставлять только голову, правую руку и ещё несколько деталей, а все остальные надо отливать заново. А если он у нас перейдёт в музей, мы его максимально сохраним, дадим новый каркас, усилим, «вылечим» все возможные места, и он будет радовать людей, – рассказал Андрей Кудрявцев.
Реставратор отметил, что при смене материала автором памятника, как и был, останется Сосланбек Тавасиев. При этом копирование в бронзе будет 100-процентным.
– Автор не меняется, вся история остаётся, – подчеркнул Кудрявцев. – И мы сможем сказать, что замысел автора – сделать памятник в бронзе и подарить городу – воплотили в жизнь, хоть и спустя время, донесли его идею и передали потомкам.
В рамках визита состоялась встреча с российским архитектором, академиком Российской академии художеств, заслуженным архитектором РФ Александром Мирианашвили, принимающим участие в работе над проектом реставрации. Он рассказал, что скульптура будет собрана в любом случае. Но необходимо решить вопрос, из какого материала будет памятник, который вернется на берег Агидели.
— Вы сами видите, в каком состоянии чугун, его, конечно, можно отреставрировать и поставить на место. Но никто не даст вам гарантии, что он будет стоять долго, потому что есть «усталость» металла, трещины, да и сам материал не очень хороший, — пояснил Александр Мирианашвили. — А если сделать из бронзы — то это практически вечный материал.
Архитектор указал, что от смены материала объект не перестанет быть памятником.
– Повторение скульптуры в бронзе будет установлено на кургане. Как только эта скульптура устанавливается со сменой материала, объектом культурного наследия становится памятник из бронзы, а чугунный вариант становится музейным объектом. В России такие случаи есть, в Санкт-Петербурге в Летнем саду все скульптуры музеефицированы. Оригиналы хранятся в Русском музее, а в саду стоят копии.
Александр Мирианашвили рассказал об особенностях технологического процесса. Для создания повторения с оригинала берётся форма и делается отливка. Всё зафиксируют и согласуют с Башкультнаследием. Потом из этих форм сделают пусковые модели, которые отправятся на Литейный завод. На Литейном заводе эти куски отольют из бронзы и произведут контрольную сборку с установкой стальной конструкции. Потом всё это разберут и кусками доставят в Уфу, где, как и раньше, смонтируют на месте в единый памятник.
Архитектор пояснил, что бронзовая скульптура сможет прослужить долго – от 150 лет и более. Для сравнения: если отреставрировать и поставить на место чугунного всадника, можно дать гарантию лишь на 20-30 лет.
Председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина высказала свое мнение о будущем памятника Салавату Юлаеву.
– Сегодня мы находимся в зале, где проводят реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Конечно, масштабы поражают, и не только масштабы самого памятника, но и масштабы разрушения. И несмотря на то, что мы любовались символом, он на самом деле очень красивый и грациозный, но при этом он повреждён. И считаю, что Глава республики Радий Фаритович Хабиров внёс правильное предложение о том, что все-таки восстановить памятник, сделать копию из бронзы. Это, наверное, намного правильнее, чем каждый раз ждать, что он вот-вот разрушится, что-то с ним произойдёт. Наверное, людям было бы интересно, если бы каждый мог посетить реставрационный цех и увидеть, в каком состоянии находится памятник, тогда у людей было бы меньше вопросов.
Ранее мы писали со слов членов Наблюдательного совета, что одним из вариантов решения является восстановление памятника, созданного выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым, в бронзе. А известный российский архитектор Салават Щербаков высказался за то, чтобы существующий памятник был помещен в музей. 7 мая цех в Черниковке, где в настоящее время в разобранном виде находится скульптура всадника и коня, посетили члены президиума и исполкома Всемирного курултая башкир.
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