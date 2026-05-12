В Уфе реставраторы памятника Салавату раскрыли детали его восстановления

Экскурсию провел руководитель реставрационной группы Андрей Кудрявцев, который рассказал о текущем этапе работ и особенностях восстановления памятника.

— У нас одна задача — «лечить», восстанавливать памятник, делать всё, чтобы максимально его сохранить. Памятнику вернется исторический, тёмно-серый цвет с патиной, – пообещал реставратор.

Напомним, что в настоящее время идет обсуждение будущей судьбы памятника – вернуть оригинал из чугуна или воссоздать его из бронзы. Реставратор пояснил, что, если возвращать существующий памятник на место – большую часть скульптуры придется делать заново.

– От него придется оставлять только голову, правую руку и ещё несколько деталей, а все остальные надо отливать заново. А если он у нас перейдёт в музей, мы его максимально сохраним, дадим новый каркас, усилим, «вылечим» все возможные места, и он будет радовать людей, – рассказал Андрей Кудрявцев.

Реставратор отметил, что при смене материала автором памятника, как и был, останется Сосланбек Тавасиев. При этом копирование в бронзе будет 100-процентным.

– Автор не меняется, вся история остаётся, – подчеркнул Кудрявцев. – И мы сможем сказать, что замысел автора – сделать памятник в бронзе и подарить городу – воплотили в жизнь, хоть и спустя время, донесли его идею и передали потомкам.