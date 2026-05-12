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07:00 (UTC+5), 12 Мая 2026

13 мая состоится пресс-конференция о конкурсе профмастерства ветеранов СВО

Региональный этап конкурса профмастерства среди ветеранов и участников специальной военной операции пройдет 15 мая в Уфе, на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

13 мая информационное агентство «Башинформ» организует пресс-конференцию по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации, предназначенной для ветеранов СВО, «Второй старт».

Конкурс состоится 15 мая в Уфе с целью поддержки участников спецоперации в возвращении к профессиональной деятельности.

О том, как в республике совершенствуются подходы и методы адаптации бойцов к мирным условиям, как выстраивается единая бесшовная система поддержки, расскажут:

  • министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Николаевна Кабанова
  • руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Галинуровна Кульсарина;  
  • председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ, помощник Главы РБ Оскар Эхтибарович Ситдиков

Пресс-конференция пройдёт в филиале Фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Советская, 13/15. Начало в 14.30.

Телефон для аккредитации СМИ: +7 962 539 00 37 (София Большакова).

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