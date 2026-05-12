13 мая состоится пресс-конференция о конкурсе профмастерства ветеранов СВО

13 мая информационное агентство «Башинформ» организует пресс-конференцию по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации, предназначенной для ветеранов СВО, «Второй старт».
Конкурс состоится 15 мая в Уфе с целью поддержки участников спецоперации в возвращении к профессиональной деятельности.
О том, как в республике совершенствуются подходы и методы адаптации бойцов к мирным условиям, как выстраивается единая бесшовная система поддержки, расскажут:
Пресс-конференция пройдёт в филиале Фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Советская, 13/15. Начало в 14.30.
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