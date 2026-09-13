Лариса Каширина: горжусь своими земляками из Башкирии

Но сюжет ее жизни оказался интереснее и ярче, и теперь она живет в Италии, а музыка стала для нее изысканным хобби. Свои музыкальные впечатления она получает в знаменитом театре Ла Скала и других театральных и концертных залах, и каждый приезд талантливых земляков становится для неё событием.

— Лариса, переезд в Италию — это был ваш осознанный выбор или так сложились обстоятельства?

— Мой переезд в Италию стал полной неожиданностью, в первую очередь, для меня самой. Я никогда не планировала уезжать в другую страну, даже в другой город. После учебы я работала преподавателем фортепиано в ДМШ №7. Летом 2008 года решила съездить в турпоездку по Италии всего на 5 дней. Побывала в Римини, Флоренции, Венеции и на озере Комо. Языка я не знала, только базовый английский. На Комо случайно познакомилась с итальянцем, обменялись телефонами, вели ни к чему не обязывающие беседы. После возвращения домой мой, тогда еще будущий, муж стал звонить ежедневно, а через месяц приехал в Уфу делать мне предложение. Он был первый раз в России, тоже без знания языка. Помню, родители очень волновались за меня, даже пригласили переводчика, чтоб понятнее всем было. В моей жизни всё поменялось сверх стремительно! Уже через месяц я переехала в Италию, и вскоре мы расписались. Так почти 19 лет назад началась моя итальянская жизнь.