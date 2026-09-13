Лариса Каширина: горжусь своими земляками из Башкирии

Но сюжет ее жизни оказался интереснее и ярче, и теперь она живет в Италии, а музыка стала для нее изысканным хобби. Свои музыкальные впечатления она получает в знаменитом театре Ла Скала и других театральных и концертных залах, и каждый приезд талантливых земляков становится для неё событием.
— Лариса, переезд в Италию — это был ваш осознанный выбор или так сложились обстоятельства?
— Мой переезд в Италию стал полной неожиданностью, в первую очередь, для меня самой. Я никогда не планировала уезжать в другую страну, даже в другой город. После учебы я работала преподавателем фортепиано в ДМШ №7. Летом 2008 года решила съездить в турпоездку по Италии всего на 5 дней. Побывала в Римини, Флоренции, Венеции и на озере Комо. Языка я не знала, только базовый английский. На Комо случайно познакомилась с итальянцем, обменялись телефонами, вели ни к чему не обязывающие беседы. После возвращения домой мой, тогда еще будущий, муж стал звонить ежедневно, а через месяц приехал в Уфу делать мне предложение. Он был первый раз в России, тоже без знания языка. Помню, родители очень волновались за меня, даже пригласили переводчика, чтоб понятнее всем было. В моей жизни всё поменялось сверх стремительно! Уже через месяц я переехала в Италию, и вскоре мы расписались. Так почти 19 лет назад началась моя итальянская жизнь.
— Героиня книги «Ешь, молись, люби» едет в Италию за утешением и перезагрузкой и вдохновляется вкусной едой. А чем для вас интересна Италия в первую очередь?
— Не могу не согласиться с ней. Италия — это вкусно, Италия — это красиво! Здесь культ еды и триумф красок. О еде, вкусовых сочетаниях, вкусном вине они могут говорить бесконечно. Застолья длятся сутками! И, конечно, краски: море, небо, цветы везде. Краски в одежде, в доме, повсюду. Такой страной трудно не вдохновляться.
— Насколько схожи менталитет, темперамент россиян и итальянцев? Трудно ли было вам стать женой итальянца?
— Менталитет, по-моему, больше зависит от самого человека. Кто-то тебе ближе, кого-то труднее понять. Особых отличий не замечаю, все-таки у нас схожие культура, религия, еда. У меня не было периода привыкания, просто начала жить здесь. Всё давалось легко — язык, отношения.
— Вы работали в Италии по специальности?
— С работой поначалу не складывалось. Здесь нет такого понятия, как «музыкальная школа». Мало кто обучает детей музыке (я говорю про маленькие города, не Милан). Иногда я давала частные уроки, но нашим, русским. Больше был запрос на языковые курсы. Много лет преподавала русский итальянцам и наоборот. Переводила статьи для журналов.
Позже обстоятельства сложились так, что срочно понадобился постоянный доход. Работу, любую, в Италии найти сложно, особенно после 40 лет. Мне предложили место в ресторане, при мебельном шоуруме одной известной итальянской фабрики. Если честно, никогда не любила кухню и вообще слабо представляла, как функционирует ресторан «за кулисами». Начинала как официантка, потом меня заметили и через несколько лет я доросла до помощника шеф-повара. Это по-настоящему бесценный опыт. За эти годы я овладела двумя новыми профессиями. Вместе с моим шеф-поваром мы также организуем частные ужины и кейтеринг обслуживание.
— Италия — очень музыкальная страна, родина оперы. Ходите ли вы там в театр, интересуетесь музыкальной жизнью?
— Да, в Италии музыкальная жизнь бурлит! Я слежу за культурными событиями и по возможности посещаю спектакли и концерты. Например, поход в театр La Scala — это обязательный пункт моей культурной программы. Особенно приятно видеть итальянцев на спектаклях наших русских композиторов. Вот уже несколько лет подряд Михаил Плетнев дает концерты в Милане, не пропустила ни одного. Интересен и оперный фестиваль Arena di Verona. Атмосфера там потрясающая!
— Все мы — родом из детства. Интересно узнать о ваших родителях, музыкальных корнях.
— Могу себя назвать потомственным музыкантом. Моя мама — преподаватель фортепиано. С самого рождения меня окружала музыка. Мы часто ходили на концерты и театральные представления, поэтому музыкальная школа стала естественным выбором, потом было Уфимское училище искусств. Представляете, я поступила к преподавателю моей мамы! После окончания сразу стала работать по специальности и одновременно поступила в Уфимский институт искусств. Так началась моя карьера преподавателя. Могу сказать, что годы обучения в училище и институте незабываемы. Мне посчастливилось провести их рядом с людьми, которые в будущем стали известными музыкантами и артистами.
— Какие воспоминания вы храните об Уфе?
— Думаю, что для многих из нас годы учебы навсегда остаются в памяти как лучшие. В это время родилась настоящая дружба. У меня есть друзья, с которыми мы познакомились в юности, и они остаются друзьями, несмотря на годы и расстояния.
— Есть ли у вас в Уфе любимые места? Приезжая сюда, замечаете, что Уфа преобразилась?
— Я люблю Уфу. Мне интересно видеть, как она строится, обновляется. Люблю гулять по центру и вспоминать, как мы проводили здесь годы учебы.
— Следите ли вы за жизнью и творчеством тех, кто родился в Уфе и Башкирии и добился больших успехов?
— Да, я слежу за культурной жизнью Уфы и Башкортостана. Читаю местные новостные каналы, ищу информацию в соцсетях. В этом году посчастливилось побывать на открытии нового сезона в Башкирском оперном театре. Также очень приятно видеть на итальянских сценах наших земляков. Гордость неимоверная!
— Ваш сын приезжает в Башкортостан? Разговаривает ли он на русском языке?
— Мой сын был в Уфе один раз. Он считает Россию свой второй родиной. Любит, когда я рассказываю ему про Уфу и Россию, обожает блины и оладьи. Такой вот «патриот на расстоянии».
— Общаетесь ли вы с земляками в Италии, поддерживаете российские традиции?
— Так как у нас семья больше итальянская, чем русская, поддерживать традиции не просто. Например, никак не получается научить их есть селедку под шубой. Но есть те, которые непоколебимы. Мы всегда встречаем Новый год по Уфе, православную Пасху и раз в год обязательно варим борщ, здесь они его называют «красный суп». Очень бы хотелось найти земляков, именно наших, уфимских. Думаю, нам будет о чем поговорить!
- Большое спасибо за беседу, Лариса, желаю исполнения задуманного!
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