Мурат Абдульманов: Пишу песни, чтобы оставить след в душах людей

— Мурат, еще раз поздравляю с высокой наградой! Вам приходилось сотрудничать со многими известными исполнителями России. Работа над какими проектами вам особенно запомнилась?

— Для меня важны все мои проекты, в каждый я вложил частичку своей души. На данный момент как режиссер я уже отснял более 50 клипов и написал более 400 песен, в том числе для известных артистов, таких как Слава, Юлия Волкова из группы «Тату» и многих других. Приятно, что мое творчество востребовано и откликается в сердцах слушателей и зрителей, песни звучат на федеральных радиостанциях и занимают верхние позиции в топ-чарте ВК музыка, клипы транслируются на музыкальных телеканалах. Миллионы прослушиваний тому подтверждение.

Отдельно хочу сказать о своем главном проекте – с певицей Мари Мар. За пять лет работы мы с ней записали уже более 50 песен, сняли более 20 клипов. Она тоже имеет медаль Министерства обороны России «Генерал-майор Александр Александров» за вклад в военную культуру, награды Народного фронта и других общественных организаций, ветеран боевых действий. Мы плечом к плечу с ней организовали десятки концертов для наших бойцов в зоне действия СВО.

— Песню «Помнить, верить и любить», написанную вами к 80-летию Великой Победы, выбрали из более 1000 песен в тройку лучших песен о любви музыкального фестиваля «Музыка гордых». Поделитесь историей создания этой песни.

— Есть события планетарного масштаба, такие, как Великая Победа и юбилей этого грандиозного, важнейшего для человечества события. 80-летие Великой Победы не могло остаться незамеченным, и я написал эту песню. Эта песня была выбрана из тысячи других и вошла в тройку лучших песен о любви фестиваля «Музыка гордых». Значит, я смог достучаться, вложить в эту песню те строки, то настроение, те ноты, ту мелодию, которые откликнулись в сердцах у людей. Прошло много голосований. Для меня это признание, что песни, которые я пишу, действительно важны, оставляют след в душе человека. Думаю, что еще не одну такую песню вы услышите.

— Вы организуете и принимаете участие в концертах для военнослужащих, в том числе в зоне СВО. Что для вас самое важное в этой деятельности?

— Для меня самое важное — это быть рядом с теми, кому нужна наша моральная поддержка, кого нужно разгрузить, подарить праздник там, где сейчас нелегко. Хочу сказать большое спасибо всем артистам, которые не остались в стороне и уже пятый год ездят к нашим ребятам на передовой, поддерживают вектор, заданный государством. Только так, совместно, мы придем к нашей большой победе. Я прекрасно понимаю, что организованный нами концерт может оказаться последним в жизни человека, ведь, уходя на боевое задание, он может и не вернуться... Это война, к сожалению, так бывает, и в этот момент мы должны подарить максимальное количество радости, разгрузить наших бойцов, сказать им важные слова, что мы их любим, верим в них, ждем их с победой, что они уже герои.