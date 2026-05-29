Мурат Абдульманов: Пишу песни, чтобы оставить след в душах людей

— Мурат, еще раз поздравляю с высокой наградой! Вам приходилось сотрудничать со многими известными исполнителями России. Работа над какими проектами вам особенно запомнилась?
— Для меня важны все мои проекты, в каждый я вложил частичку своей души. На данный момент как режиссер я уже отснял более 50 клипов и написал более 400 песен, в том числе для известных артистов, таких как Слава, Юлия Волкова из группы «Тату» и многих других. Приятно, что мое творчество востребовано и откликается в сердцах слушателей и зрителей, песни звучат на федеральных радиостанциях и занимают верхние позиции в топ-чарте ВК музыка, клипы транслируются на музыкальных телеканалах. Миллионы прослушиваний тому подтверждение.
Отдельно хочу сказать о своем главном проекте – с певицей Мари Мар. За пять лет работы мы с ней записали уже более 50 песен, сняли более 20 клипов. Она тоже имеет медаль Министерства обороны России «Генерал-майор Александр Александров» за вклад в военную культуру, награды Народного фронта и других общественных организаций, ветеран боевых действий. Мы плечом к плечу с ней организовали десятки концертов для наших бойцов в зоне действия СВО.
— Песню «Помнить, верить и любить», написанную вами к 80-летию Великой Победы, выбрали из более 1000 песен в тройку лучших песен о любви музыкального фестиваля «Музыка гордых». Поделитесь историей создания этой песни.
— Есть события планетарного масштаба, такие, как Великая Победа и юбилей этого грандиозного, важнейшего для человечества события. 80-летие Великой Победы не могло остаться незамеченным, и я написал эту песню. Эта песня была выбрана из тысячи других и вошла в тройку лучших песен о любви фестиваля «Музыка гордых». Значит, я смог достучаться, вложить в эту песню те строки, то настроение, те ноты, ту мелодию, которые откликнулись в сердцах у людей. Прошло много голосований. Для меня это признание, что песни, которые я пишу, действительно важны, оставляют след в душе человека. Думаю, что еще не одну такую песню вы услышите.
— Вы организуете и принимаете участие в концертах для военнослужащих, в том числе в зоне СВО. Что для вас самое важное в этой деятельности?
— Для меня самое важное — это быть рядом с теми, кому нужна наша моральная поддержка, кого нужно разгрузить, подарить праздник там, где сейчас нелегко. Хочу сказать большое спасибо всем артистам, которые не остались в стороне и уже пятый год ездят к нашим ребятам на передовой, поддерживают вектор, заданный государством. Только так, совместно, мы придем к нашей большой победе. Я прекрасно понимаю, что организованный нами концерт может оказаться последним в жизни человека, ведь, уходя на боевое задание, он может и не вернуться... Это война, к сожалению, так бывает, и в этот момент мы должны подарить максимальное количество радости, разгрузить наших бойцов, сказать им важные слова, что мы их любим, верим в них, ждем их с победой, что они уже герои.
Самое главное, чтобы ребята, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины и отстаивают интересы нашего государства, знали, что творчество, искусство находятся рядом не только в мирном пространстве, но и на передовой. Мы помогаем, чем можем — своим творчеством, любовью, теплотой, дарим ребятам настроение. Это очень важно для меня, мы уже пятый год, пока идет специальная военная операция, ездим, поддерживаем. Если не мы, то кто? Большое спасибо всем артистам, волонтерам, всем неравнодушным и причастным. Мы помогаем нашим бойцам – это большое благое дело. Я много общался с религиозными лидерами – с православным священником, с муллой, с буддистским ламой – и все ездят туда поддержать наших ребят. И мы, творческая составляющая нашей страны, тоже рядом, плечом к плечу, до конца идем вместе!
— Ваши корни связаны с Башкортостаном, вы родились и выросли в Уфе, но уже 17 лет живете в Москве. Вы переехали туда по работе или просто в поисках себя?
— С Москвой у меня особая любовь с самого детства. Моя бабушка родом из небольшого поселка в Подмосковье, на границе с Тульской областью, а прабабушка – из Ленинграда. Естественно, в военное время все оказались в Уфе, где и родилась моя мама, а потом я. Поэтому, наверное, Москва для меня как историческая родина, меня всегда тянуло сюда. Впервые в Москву я ездил в пять лет с родителями, туда мы летели на самолете. В «Детском мире» мне родители купили велосипед «Школьник» с желтыми поворотниками. Обратно мы такие счастливые с мамой ехали на поезде, а велосипед лежал на верхней полке. Была зима, Новый год и, когда мы приехали, я взял велосипед и хотел прокатиться прямо по снегу. Велосипед – это была моя мечта, которая осуществилась. Остались такие яркие впечатления о Москве — этот велосипед, красивые большие улицы, машины — всё так глубоко врезалось в мою память, что я неосознанно принял для себя такое судьбоносное решение приехать сюда и здесь строить свою семью, быт и работу, как в свое время мой картатай приехал из деревни в Уфу. Считаю, что это рост, когда человек в поисках себя, своего будущего едет куда-то на чужие земли, чтобы реализоваться, если не получается реализоваться там, где ты вырос.
В 16 лет мы с другом Димой сели в поезд, взяли с собой кассеты нашей группы «Экспромт», в которой я пел и писал песни. Мой отец ее создал из дворовых пацанов, моих друзей, и мы вместе репетировали и выступали. Мы поехали в Москву, чтобы показать свое творчество большим людям из шоу-бизнеса. Естественно, это ничем не закончилось. Нам просто сказали: ребята, вот прайс, можете записать альбом, мы вам всё сделаем, но какие бы вы талантливые ни были, бесплатно ничего не будет.
Поэтому 17 лет назад я уже окончательно принял решение переехать в Москву. У меня здесь было много друзей, я уже работал с артистами, такими, как Алексей Хворостян, артисты телепроекта «Фабрика звезд» на Первом канале, «Любовные истории», я возил артистов с концертами по всей республике и по России. Благодаря Алексею я принял судьбоносное решение, он сказал: давай, переезжай, такие люди нужны в Москве, будем вместе работать. Это был мой шанс. Я переехал и не пожалел об этом ни на минуту, потому что, к сожалению, в родной республике я не мог реализоваться на сто процентов. Несмотря на то, что я в интернациональной семье вырос, я не очень хорошо знаю башкирский или татарский язык, больше всегда на русском в семье разговаривали. В национальной эстраде я как автор песен не смог бы быть сильно полезен. Несмотря на то, что я считаю себя башкиром, родился в Башкирии, моя родина Башкортостан, я мыслю и разговариваю на русском языке, писать песни мне проще на русском. Поэтому здесь, в Москве, я действительно мог добиться больших успехов, о чем и свидетельствует настоящее положение дел.
— Ваш дедушка Гумер Абдульманов был известным в Башкортостане певцом, его песни «Имәндәр шаулай», «Өфө юкәләре», «Төнгө серенада», «Бер минут» и другие до сих пор звучат в ушах. Как я понимаю, с него и началось ваше увлечение музыкой?
— Совершенно верно, мой картатай Гумер Абдульманов, заслуженный артист Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева, всегда был для меня примером и гордостью. Приехав из деревни в Уфу, он возвысил фамилию Абдульмановых своим талантом и трудом, сделал известной во всей республике, Я, его потомок, принял на себя ответственность за фамилию, продолжил творческую династию. Гены моего деда через отца передались мне. Отец играет на гитаре, поет, даже организовал нашу группу «Экспромт». Лет с 14 я начал писать свои первые песни для этой группы. С этого всё и началось. Дальше пошли уже более серьезные вещи: в 18 лет я открыл свою студию звукозаписи, начал организовывать просмотры, конкурсы и стал писать больше песен. Поэтому, фамилия и дело, которым занимался картатай, на меня повлияли очень сильно. Я с детства ходил на концерты и восхищался его талантом, понимал, что хочу добиться таких же высот. И я понимаю, что иду к своей цели и у меня получается.
— Вы с детства выросли в мире башкирской эстрады, наверняка, знаете всех. Сотрудничаете ли вы с артистами Башкортостана?
— Конечно, с самой юности. Мы со своей группой в начале 2000-х выступали на различных площадках, пересекались и общались с такими коллективами, как «Каравансарай», «Ант», Дияна Ишниязова и многими другими артистами башкирской эстрады. В 2018 году у меня был проект с моим другом Рамисом Зариповым. С ним мы дружим с первого класса и создали группу «Бэхетле». Делали очень качественный продакшн, песни. Тексты писала Гульнара Рашитова, я писал музыку, мы снимали клипы, они транслировались на телеканалах, радиостанциях, группа выступала, мы даже съездили в тур. Но так бывает, что мальчиковые коллективы распадаются, поэтому эта участь постигла и нашу группу. Это был приятный опыт и отличные воспоминания, хорошо поработали, и за небольшой промежуток времени достигли хороших результатов. Естественно, я знаком с Радиком Юльякшиным, Зайнетдином, Гульназ Асаевой.
— Как говорится, нот всего семь, трудно создать что-то уникальное. На башкирском радио не стихают обсуждения, как написать хит и почему их сейчас так мало на эстраде, современные артисты вынуждены часто обращаться к ретро. А вы как считаете? В чем секрет, каковы составляющие настоящего хита?
— Интересный вопрос. Если б я знал на него ответ, я бы писал только хиты. Конкретного рецепта (какой-то золотой секвенции или фразы) – нет. Наверное, главное условие хита — это искренность, которую ты вкладываешь, а второе — насколько артист, который исполняет, понимает, о чем поет, проживает эту песню. Профессионализм никто не отменял, опыт нужен, но всё должно исходить от сердца, от души. Когда пишу, я погружаюсь в такое состояние, как будто улетаю, перестаю существовать, душа словно находится в другом измерении, а потом в тебе остается особое чувство. Разумеется, артист должен максимально прочувствовать, передать смысл, который закладывал в песне автор – это и является секретом хита.
— Чего не хватает музыкальной индустрии сегодня?
— Ответ простой: честности и искренности. Большое количество медиапространства сегодня занимает музыка, созданная нейросетью, что не очень положительно сказывается на качестве песен. Поэтому обращаюсь ко всем творцам: творите, пишите, не поддавайтесь на провокацию со стороны нейросети и соблазна сгенерировать что-нибудь. Рукотворное искусство вечно, наши предки — великие композиторы, писатели, поэты писали замечательные произведения, художники писали великолепные картины, которые с годами становятся все дороже. Всё это остается в нашем коде, в наших генах, в учебниках истории и литературы.
— С кем из артистов вы хотели бы поработать?
— С теми, с кем я хочу поработать, я уже работаю – это мои артисты, мои проекты, в которые я верю. Если кто-то хочет поработать со мной, как с автором, продюсером, режиссером, я всегда открыт к предложениям: пожалуйста, обращайтесь. Если есть интересная работа – я всегда за!
— Мурат, спасибо большое за интересную беседу, желаю вашему творчеству процветания.
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